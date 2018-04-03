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Итоговый финансовый отчет о средствах избирательного фонда кандидата на должность Президента РФ Антона Бакова
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Итоговый финансовый отчет о средствах избирательного фонда кандидата на должность Президента РФ Антона Бакова 

Парламентская газета 1 час назад
Центральная избирательная комиссия опубликовала итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на должность Президента Российской Федерации Антона Алексеевича Бакова.
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