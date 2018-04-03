Боксёр Майорга о карьере, политике и жизни в Никарагуа

Легендарный боксёр Рикардо Майорга, официально объявивший о завершении карьеры, подумывает заняться политикой. Об этом он сообщил в интервью RT. Также экс-чемпион мира в двух весовых категориях рассказал о своём отношении к российскому и американскому президентам и дружбе с лидером Никарагуа Даниэлем Ортегой . Кроме того, он назвал имя своего самого сложного соперника и объяснил, как получил своё прозвище — Матадор. «В детстве, чтобы я поменьше дрался, учитель физкультуры записал меня в боксёрскую школу»

— Какие качества нужны, чтобы стать боксёром в Никарагуа?

— Мы отличаемся врождённым сильным характером, нам нравится драться, поэтому в Никарагуа так много чемпионов.

— Верно ли говорят, что чем меньше возможностей, тем больше шансов стать боксёром?

— Согласно собранной экспертами статистике, в среднем на один миллион боксёров приходится один чемпион. А теперь представьте: население Никарагуа всего 5,5 млн человек. При этом у нас 13 чемпионов, то есть на один миллион приходится по два чемпиона.

— В какой момент вы поняли, что хотите стать боксёром?

— Не знаю, но мне кажется, что все люди от природы в чём-то талантливы, ведь каждый человек при рождении получает какой-нибудь дар. У кого-то есть голос, и эти люди красиво поют, у кого-то — ум, и они изобретают новые вещи, запускают ракеты, а у других может быть талант в игре на музыкальных инструментах. У меня же, сколько бы я ни старался, ни одного аккорда взять не получается. У каждого в жизни свой талант. Талант, которым меня наградил Господь, — это мои руки.

— Когда вы были ребёнком, часто дрались?

— Да, я много дрался, как на улицах, так и в школе: у меня был очень задиристый характер. И однажды мой учитель физкультуры сказал мне: «Давай вот что сделаем. Чтобы ты не дрался в обычной школе, я запишу тебя в боксёрскую». И я дал ему обещание. После шести месяцев тренировок я, как и все остальные ребята, дрался в перчатках. В школе я вёл себя плохо, пока меня не записали в секцию.

— В таком раннем возрасте?

— Да, боксом я начал заниматься ещё ребёнком.

— Почему бокс в Никарагуа настолько популярен?

— Мы, никарагуанцы, любим подраться, выясняем отношения на улицах с малых лет, и нам это нравится. У нас народ закалённый в этом отношении.

«За две недели до своего 12-летия я понял, что войду в историю бокса»

— Вы с детства следили за боксёрами?

— Да, разумеется.

— А когда поняли, что хотите стать одним из них?

— Как говорится, у каждого из нас есть мечта. Был такой поединок между панамцем Роберто Дураном по прозвищу Каменные Кулаки и американцем Шугаром Рэем Леонардом. Бой транслировали по телевизору где-то в 11 часов вечера, и мои родители его смотрели. Папа спросил у мамы: «Сможет он победить Дурана?» Но мама поставила на победу Шугара. В итоге в том поединке победил всё-таки Леонард. Тогда мама сказала отцу: «Знаешь, когда я умру, всю жизнь буду жалеть, что так и не подержала в руках пояс чемпиона мира. Так бы хотелось этого». А он ей ответил: «А когда я умру, то буду жалеть, что не полетал на самолёте». Когда я был маленьким, папа говорил маме следующее: «Если самолёты нам отсюда кажутся такими маленькими, то люди с неба тоже должны выглядеть крошечными». Такое у него было детское представление.

Я слушал, как они разговаривают, а потом подошёл и сказал: «Мама, когда я вырасту, то стану чемпионом мира и папу прокачу на самолёте. А когда выиграю титул чемпиона мира, то подарю пояс тебе, потому что я всё смогу». Тогда я был ещё совсем маленьким. Она погладила меня по голове и сказала: «Дай бог». Конечно, она мне не поверила, я же был ребёнком. Всё началось в боксёрской школе. В итоге я провёл 112 боёв в любительском боксе.

— 112?

— Да, из них в 107 боях я одержал победу и в пяти поединках проиграл решением судей. Затем я стал профессионалом. Когда у меня за плечами было уже 27 боёв, я почувствовал себя звездой в полном смысле этого слова.

— Кто подарил вам ваши первые перчатки?

— Уже не помню. Многие дарили, потому что пока я дрался среди любителей и выступал на чемпионатах, мне разрешали оставлять перчатки себе после окончания поединка. Так что у меня их много накопилось.

— С того момента, как вы начали заниматься боксом, ни в чём не нуждались?

— Да, этому виду спорта уделяется большое внимание. В Никарагуа бокс и бейсбол вне конкуренции. И самые известные спортсмены из Никарагуа либо боксёры, либо бейсболисты.

— Каких успехов достигли те, кто начинал карьеру вместе с вами?

— Все ушли из спорта.

— Неужели ни у кого не получалось?

— Да, из того большого количества людей, с которыми я знаком, только одному человеку удалось проявить себя. Речь идёт о Росендо Альваресе — сейчас он промоутер. Он тоже начинал с любительского бокса, стал профессионалом и получил титул чемпиона мира, причём дважды.

— В каком возрасте вы поняли, что войдёте в историю бокса?

— За две недели до 12-летия, когда ещё мама смотрела поединок Леонардо и Дурана. Я начал заниматься боксом как раз в это время, но я понятия не имел, что там зарабатывают большие деньги, миллионы долларов. Я только знал, что там главное — титулы, потому что моей матери хотелось подержать в руках пояс чемпиона, а папе хотелось полетать на самолёте. Когда я уже начал выступать на профессиональном уровне, мне платили даже за первые бои, но я и подумать не мог, что за титульные бои тоже положен гонорар!

— Сколько вы получили за свой первый титульный бой?

— Потом я познакомился с Доном Кингом (известный американский промоутер. — RT), который рассказал мне, что за первый бой мне дадут некоторую сумму. «Сколько?» — спросил я. «Я дам тебе $180 тыс.», — ответил он. «Сколько?! За то, чтобы я выступил, мне дадут $180 тыс. ?» — переспросил я и сказал, что подпишу все бумаги не глядя. Меня волновал только титул, потому что я очень хотел побороться за него. При этом я всё-таки выдвинул одно условие: на чемпионат должны приехать мои родители. Кинг сказал, что с этим проблем не возникнет. В итоге он оплатил их перелёт и исполнил мечту отца. Ну а потом уже я выиграл пояс чемпиона — на радость маме.

«В Никарагуа все мамы суровые»

— Кто вам дал прозвище Матадор?

— Мой друг Эфраин Вега. Я начал карьеру боксёра именно в этой стране, ведь какое-то время в Никарагуа не было профессионального бокса, только любительский, поэтому я поехал в Коста-Рику. Он говорил мне: «Вот этот боксёр из Доминиканской Республики, этот — из Панамы». А я отвечал: «Дайте мне их, я их быстро побью, этого во втором раунде, этого в третьем». И когда шёл второй раунд, Вега мне крикнул: «Ты должен его добить, чтобы не начался третий раунд!». И вот тогда он мне дал эту кличку — Матадор. Я даже песню эту не слышал.

— Песню?

— Да, «Матадор» — песня группы Los Fabulosos Cadillacs. Однажды я сел в машину к этому костариканцу Веге, а он мне говорит: «Сейчас я поставлю песню для тебя». Я думал, что он шутит или говорит о какой-то никарагуанской песне. Когда я её услышал, то понял связь с моим прозвищем.

— То есть вы только потом узнали о существовании этой песни?

— Да.

— Прозвище сразу понравилось?

— Ещё бы, конечно.

— Было ли какое-нибудь другое прозвище?

— Нет, только Матадор.

— Вы чего-нибудь боитесь?

— Да.

— Чего?

— Маму. Она же всегда ругает. Неважно, взрослый ты или ребёнок, далеко мама или близко.

— Но вы предпочитаете, чтобы она была рядом?

— Разумеется, но маму нужно бояться. Бывает так, что ты говоришь ей о чём-то, а она вдруг: «Так нельзя делать!» Я ей говорю в ответ: «Мама, подожди, я ничего не сделал!» А она говорит: «Как можно так себя вести?!» Мама всегда меня колотит.

— В Никарагуа все мамы такие суровые?

— Все.

— Вы чувствуете, что остались должны тем, кто помог вам в начале пути?

— Добрый поступок не нужно компенсировать. Если ты хочешь отплатить за добро, уважай этого человека и с радостью сделай что-то для него, если представится случай. Тех людей, которые мне когда-то помогли, я приглашал в гости, покупал им билеты, оплачивал самолёт в Никарагуа, забирал в аэропорту, проводил с ними время. Но у меня всегда есть ощущение, что то, что они сделали, не имеет цены, потому что они появились в самый трудный момент в жизни. Когда я им отплачиваю за добро, это уже не трудный момент, это приятная ситуация.

— Насколько известно, вы любите играть в бильярд. Это правда?

— Да.

— В чём отличие: быть выдающимся бойцом на ринге и иметь концентрацию, необходимую для игры в бильярд?

— В Никарагуа я очень занятой человек. Мне нравится уделять время и боксу, и бильярду, а также жене и детям. Но моё любимое времяпрепровождение — это бильярд и бокс. Это то, что я люблю.

— Сколько вам было лет, когда вы впервые сыграли в бильярд?

— Мне было примерно 10 лет. Я был совсем маленький и не дотягивался до стола. Мне давали банки от «Кока-колы», и я катал их. Мне это нравилось.

«Если бы я стал мэром, то в первую очередь помог бы бедным»

— Известно, что вы интересуетесь политикой. Недавно вы сказали, что Даниэль Ортега выбрал вас в качестве кандидата на пост мэра Манагуа…

— Да, всё верно.

— А когда вы начали интересоваться политикой?

— Когда увидел уровень бедности наших улиц. Тогда я подумал: «У мэров есть возможность дать людям электричество, воду, проложить дороги». Мне это стало очень интересно.

— Что бы вы сделали в первую очередь, если бы вас выбрали?

— Я бы помог бедным, тем, кто обделён вниманием. Я бы подумал о них. Но президент Даниэль Ортега и первая леди, Росарио Мурильо Самбрана, которая сейчас является вице-президентом, сделали очень много добрых дел. Иметь такое руководство страны — гордость для Никарагуа.

— Когда началась ваша дружба с семьёй Ортега?

— Это произошло в 1991 году, когда я был ещё любителем, а в 1995-м или 1996-м он пригласил меня в гости. Прошло уже много лет.

— И с тех пор вы дружите?

— Да, мы подружились ещё до того, как я стал чемпионом мира.

— А что вы думаете о президенте России Владимире Путине

— Он очень хороший. Мне рассказывали, сколько благих дел он сделал. Я считаю, что такой президент достоин быть переизбранным. Люди всегда будут за него голосовать, потому что он о них заботится, уделяет внимание их городам и домам. Когда у вас есть такой лидер, вы даже не хотите проведения новых выборов, чтобы он вдруг не проиграл. Лучше пусть он останется, потому что именно такие главы государств нам нужны.

— Вы знали, что он тоже занимается спортом?

— Я в курсе, что он любит спорт. И людям всегда это будет нравиться, потому что тем самым он поддерживает молодёжь, а это помогает бороться с преступностью и наркотиками.

— Вы бы хотели с ним познакомиться?

— Конечно.

— Что бы вы ему сказали?

— Я бы попросил с ним сфотографироваться. Это была бы честь для меня.

— А какое мнение у вас сложилось о президенте США Дональде Трампе

— Сказать правду? Президент США мне совершенно не нравится. На мой взгляд, он лицемер, и то, что Трамп строит стену, чтобы мексиканцы не могли попасть в США, я считаю абсурдом и глупостью. Он не понимает, что латиноамериканцы — 75% мексиканцев и 25% представителей других наций — держат на плаву экономику США. Он, как сумасшедший, хотел выгнать из страны всех иммигрантов, отправляя самолёты на Кубу, в Венесуэлу, в Мексику. Не понимаю, почему так. Я считаю, что уроженцы Латинской Амеркики — трудолюбивые люди. Нет никакой логики в том, чтобы их прогонять. Они зарабатывают свои деньги честным трудом, им нужно давать возможности и жильё.

«В боксе много больных на голову»

— Кто был вашим самым сложным противником на ринге?

— Я бы сказал, что со всеми оппонентами было непросто. Но труднее всего было с теми, от кого я вообще не ожидал серьёзного сопротивления. У меня за всю карьеру было около 80 противников. Меня жестоко побил Оскар де ла Хойя. Он сам левша, но боксирует в стойке правши. Он умеет бить обеими руками, а кулаки у него, как камни. Де ла Хойя побил меня сильнее, чем кто-либо ещё за всю мою карьеру. Но это в прошлом.

— Кто-то ещё?

— Когда мне говорили о Мигеле Котто , я думал, что победить этого лысого малыша мне не составит труда. Но он бил в семь раз сильнее, чем де ла Хойя, словно избивал меня камнями, а не рукой в перчатке. Мне так не доставалось за всю мою карьеру.

— Вы известны своими эмоциональными высказываниями перед боями. Вам приходилось когда-нибудь жалеть о сказанном?

— Нет, не надо никогда раскаиваться ни в том, что говоришь, ни в том, что делаешь.

— Боксёры иногда своими высказываниями пытаются создать дополнительный ажиотаж перед поединком. Бывало ли так, что слова вашего будущего соперника приводили вас в гнев?

— Принципы политики и психологии работают в жизни, в том числе и перед поединком.

— Бывало ли так, что вы выигрывали или проигрывали бой именно из-за словесной перепалки?

— На меня это не действует. Скажу честно: бывало, что я проигрывал, потому что противник превосходил меня, но я никогда не уступал из-за того, что он вывел меня из себя и я взбесился. Большинство боксёров идут по этому пути. В нашем спорте много больных на голову. Поведение зависит от конкретного спортсмена.

— Давайте сделаем так: я буду быстро называть имена некоторых спортсменов, а вы их охарактеризуете одним-двумя словами. Начнём с Феликса Тринидада…

— Суперчемпион.

— Вернон Форрест…

— Так себе чемпион. На меня он впечатления не произвёл.

— Тоже так себе.

— Оскар де ла Хойя…

— Звезда, знаменитый боксёр.

— Мигель Котто…

— Тоже сильный спортсмен, у него впечатляющая карьера, он дрался с лучшими боксёрами, но скоро закончит со спортом.