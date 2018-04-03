Банк ВТБ завоевал 15 наград премии «Хрустальная гарнитура»

Команда Департамента клиентского обслуживания ВТБ завоевала 14 наград, побив свой личный рекорд. Еще одну награду получил сотрудник Департамента по работе с персоналом банка.

Премия «Хрустальная гарнитура» была учреждена сообществом Call Center Guru в 2005 году для оценки качества работы контактных центров крупнейших компаний. В этом сезоне в программе конкурса приняли участие 300 номинантов, представляющих более 120 колл-центров России и зарубежья.

В главной номинации «Оператор года» финалистом конкурса стал Сергей Токарев , показав отличные результаты на квалификационном экзамене. Роман Цеков получил награду «Мистер Контактный Центр».

Руководителем года стала директор Центра продаж и обслуживания привилегированных клиентов в Москве Алла Коптяева. Лучшей командой продаж признана команда экспертного телемаркетинга г. Чебоксары, награду получил Иван Володин . Проектом года стал проект Алины Красновой, эксперта отдела развития процессов обслуживания Управления развития.

Первое место в номинации «Лучшая программа мотивации, вовлеченности персонала» завоевала команда мотивации и развития персонала контакт-центров ВТБ. Награду получила Марина Силантьева, начальник отдела координации корпоративных программ Управления поддержки продаж и обслуживания.

Победу в номинациях «Лучшая практика обратной связи и клиентской аналитики» и «Лучшая программа улучшений, модернизации, бизнес-трансформации» одержали Антон Зотов и Сергей Шкред соответственно.

Кроме того, призовые места в своих номинациях заняли еще пять подразделений департамента клиентского обслуживания ВТБ, награды получили Шамиль Бикмаев, Екатерина Кульмач, Роман Рыжих, Ксения Заварина, Антон Зотов и Любовь Иванова

Также в конкурсе «Хрустальная гарнитура» приняли участие сотрудники Департамента по работе с персоналом ВТБ. В номинации «Тренер года» 2 место завоевала Кристина Ванюшкина, главный специалист службы по работе с персоналом сети и сервисных центров.