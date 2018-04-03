Спортшкола не будет прежней: челябинцы вышли на пикет против увольнения директора «Конаса»

В защиту уволенного директора челябинской спортшколы «Конас» Олега Строгонова выступили его воспитанники и родители спортсменов. Сегодня, 3 апреля, они провели пикет на Алом Поле. За пару дней сторонникам заслуженного тренера России удалось собрать более тысячи подписей в его защиту.

С собой спортсмены принесли множество кубков, завоёванных на разных чемпионатах по карате.

— Олег Иванович был одним из создателей этой школы. Без него она уже никогда не будет прежней, — говорят пикетчики.

Родители спортсменов и сами каратисты считают, Строгонова сердцем спортшколы

Решение о расторжении договора с Олегом Строгоновым объявили 26 марта. Причины увольнения в управлении спорта не назвали, сославшись на право разорвать контракт в одностороннем порядке. Это заявление подкосило здоровье знаменитого тренера. Уже тогда он пожаловался на головную боль. Недавно Строгонова госпитализировали.

Главные претензии возникли к начальнику спортуправления

— Сейчас руководство школой осуществляется по регламенту — пока директор на больничном, его обязанности исполняет заместитель. А потом уже будем думать, кого назначить, — заявил 74.ru начальник спортуправления администрации Челябинска Евгений Иванов

С собой спортсмены взяли завоеванные на соревнованиях кубки

Он сообщил, что в курсе проведения пикета в защиту Олега Строгонова.

— Мнение людей мы выслушаем, но я хочу, чтобы этим мнением не манипулировали. Слишком эмоционально и не всегда правдиво доносится информация, — сказал Евгений Иванов.

Сейчас Олег Строгонов проходит медицинское обследование

По его словам, управление спорта заинтересовано в том, чтобы Олег Строгонов остался в «Конасе» в качестве тренера.

— Прежде всего, хочется пожелать Олегу Ивановичу выздоровления. Он является заслуженным тренером, а таких нам катастрофически не хватает. Мы будем очень рады, если Олег Иванович продолжит работу, — подчеркнул Евгений Иванов.

Это уже вторая попытка снять Строгонова с должности директора

Олега Строгонова уже пытались уволить из «Конаса». В июне прошлого года разразился скандал из-за проведения альтернативного первенства УрФО по карате. В срыве состязаний обвинили руководителя знаменитой спортшколы как вице-президента челябинской федерации, который на тот момент был за границей. В начале месяца появилась информация о его увольнении с поста директора спортшколы и даже закрытии «Конаса». В защиту основателя организации проводились пикеты и даже голодовка. Тогда Евгений Иванов заверил, что Строгонов останется в должности, несмотря на высказанное ему недоверие со стороны Федерации карате России.

В прошлом году спортсмены объявляли голодовку и отстояли заслуженного тренера

В этом году спортшколе «Конас» исполняется 30 лет В 2017 году городские власти заявили об оптимизации учреждений, что вызвало волну негатива у руководителей учреждений, тренеров и родителей юных спортсменов. В администрации Челябинска не смогли чётко объяснить, зачем передавать муниципальные помещения, которые были у спортшкол, в МУП «Спортивный город». Должности лишился руководитель спортшколы «Атлет» Сергей Цикунков, отказавшийся передавать имущество. Ситуация дошла до того, что инвестор вывез детские тренажёры, на которых в том числе занимались юные спортсмены.