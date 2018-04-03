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ФК «Зеленоград» сыграл последний спарринг перед Суперкубком
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ФК «Зеленоград» сыграл последний спарринг перед Суперкубком 

Префектура Зеленоградского административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
ФК «Зеленоград» провел заключительный матч в ходе подготовки к сезону-2018. На стадионе «Янтарь» зелено-белые встретились с молодежным составом ФК «Строгино».
В первые 20 минут соперники создали много голевых моментов. В «Зеленограде» могли открыть счет Сергей Кутузов (дважды), Никита Рыгин, Александр Кабанов, но их ударам не хватало точности. Голкипер зелено-белых Михаил Петрущенков в свою очередь отразил несколько ударов, произведенных из пределов штрафной.
Во второй половине первого тайма опасных моментов было меньше, чем в дебюте, а голы пришли уже после перерыва. Зеленоградец Вадим Моисеенко в штрафной откликнулся на длинную передачу Анатолия Белякова и слету отправил мяч в ворота. На 83-й минуте строгинцы реализовали пенальти (в этот момент ворота «Зеленограда» защищал Роман Нестратов). Матч завершился вничью — 1:1.
Напомним, что уже в среду 4 апреля в 13.00 ФК «Зеленоград» сыграет первый в 2018 году официальный матч. На стадионе «Арена-Сокол» на Новорязанской улице в Москве состоится поединок за Суперкубок Москвы среди любительских футбольных клубов, в котором примут участие «Росич» (победитель Первенства России среди команд III дивизиона, зона «Москва») и «Зеленоград» (обладатель Кубка Москвы среди ЛФК 2017 года).
Матч 1-го тура Первенства России запланирован на среду 11 апреля.
Александр Тимаков, фото — пресс-служба ФК «Строгино»
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