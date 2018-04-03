Ещё
В Миассе завершился фристайл-лагерь Happy Hour Camp
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Миассе завершился фристайл-лагерь Happy Hour Camp 

The Challenger 1 час назад
Фото: The Challenger
В этом году организаторы Happy Hour Camp подготовили сразу два новых сноупарка. Малый сноупарк дополнили скейтпулом с фанбоксами, радиусами и бэнками, а его протяжённость составила почти два километра (таким образом он стал самым длинным любительским парком в России в этом году). А основной сноупарк с фигурами, трамплинами и пролинией был признан участниками одним из лучших в Европе в этом сезоне. Что особенно приятно, кататься на нём могли все желающие.
Гостями лагеря стали семикратный чемпион России по сноубордингу и участник Олимпиады-2014 Алексей Соболев, победитель Russian Freestyle Games 2015 Григорий Фузеев, члены сборной России Влад Хадарин, Никита Автанеев и София Фёдорова, а также чешский ньюскул-райдер Даниэль Ханка и другие прорайдеры. Фото: Happy Hour Camp Фото: Happy Hour Camp Фото: Happy Hour Camp Фото: Happy Hour Camp Главным событием Happy Hour Camp стали соревнования Russian Freestyle Games 2018, которые прошли в «Солнечной долине» 24 и 25 марта. На биг-эйре — трамплине со «столом» более 20 метров — у мужчин лучшим стал олимпиец Влад Хадарин, который опередил коллегу по сборной Алексея Соболева и Антона Мамаева. В женском зачёте первое место — у Ланы Прусаковой, второе — у Анастасии Таталиной, третье — у Анастасии Сибиченковой. В ньюскул-зачёте подиум заняли финн Хейкила Атте (первое место) и россияне Дмитрий Макаров и Григорий Фузеев (второе и третье места соответственно).
На следующий день в парке соревновались представители лыжного слоупстайла. Среди мужчин лучшую программу продемонстрировал Дмитрий Макаров, а второе и третье места заняли Хейкила Атте и Карпел Шчепан из Польши. У женщин на подиум поднялись те же спортсменки, что и накануне, но в этот раз первой стала Анастасия Таталина, второй — Лана Прусакова, а третьей — Анастасия Сибиченкова.
Больше фото и информации о лагере Happy Hour Camp 2018 — в официальной группе во «ВКонтакте» и в Instagram. Статьи по теме Алексей Соболев: «Нельзя ломать себя! Сноуборд любит свободу» 11 самых крутых российских экстремалов В Миассе пройдёт весенний фристайл-лагерь Happy Hour Camp Как прошёл Tinkoff Rosafest 2018
Запись «В Миассе завершился фристайл-лагерь Happy Hour Camp» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
The Challenger: последние новости
Беговой клуб: 6 советов для новичка В Зеленограде пройдёт забег «Кросс Спутник» Как прошёл Tinkoff Rosafest 2018
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборную России лишили серебра38
Голый заезд22
Кафельников закрутил роман cо стюардессой12
Бьорндален сообщил о важном решении3
«Когда „Спартак“ проигрывает, все валят на врачей»1
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение