В Миассе завершился фристайл-лагерь Happy Hour Camp

В этом году организаторы Happy Hour Camp подготовили сразу два новых сноупарка. Малый сноупарк дополнили скейтпулом с фанбоксами, радиусами и бэнками, а его протяжённость составила почти два километра (таким образом он стал самым длинным любительским парком в России в этом году). А основной сноупарк с фигурами, трамплинами и пролинией был признан участниками одним из лучших в Европе в этом сезоне. Что особенно приятно, кататься на нём могли все желающие.

На следующий день в парке соревновались представители лыжного слоупстайла. Среди мужчин лучшую программу продемонстрировал Дмитрий Макаров, а второе и третье места заняли Хейкила Атте и Карпел Шчепан из Польши. У женщин на подиум поднялись те же спортсменки, что и накануне, но в этот раз первой стала Анастасия Таталина, второй — Лана Прусакова, а третьей — Анастасия Сибиченкова.

Больше фото и информации о лагере Happy Hour Camp 2018 — в официальной группе во «ВКонтакте» и в Instagram. Статьи по теме Алексей Соболев: «Нельзя ломать себя! Сноуборд любит свободу» 11 самых крутых российских экстремалов В Миассе пройдёт весенний фристайл-лагерь Happy Hour Camp Как прошёл Tinkoff Rosafest 2018

Запись «В Миассе завершился фристайл-лагерь Happy Hour Camp» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.