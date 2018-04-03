В Миассе завершился фристайл-лагерь Happy Hour Camp 

В этом году организаторы Happy Hour Camp подготовили сразу два новых сноупарка. Малый сноупарк дополнили скейтпулом с фанбоксами, радиусами и бэнками, а его протяжённость составила почти два километра (таким образом он стал самым длинным любительским парком в России в этом году). А основной сноупарк с фигурами, трамплинами и пролинией был признан участниками одним из лучших в Европе в этом сезоне. Что особенно приятно, кататься на нём могли все желающие.
Гостями лагеря стали семикратный чемпион России по сноубордингу и участник Олимпиады-2014 Алексей Соболев, победитель Russian Freestyle Games 2015 Григорий Фузеев, члены сборной России Влад Хадарин, Никита Автанеев и София Фёдорова, а также чешский ньюскул-райдер Даниэль Ханка и другие прорайдеры. Фото: Happy Hour Camp Фото: Happy Hour Camp Фото: Happy Hour Camp Фото: Happy Hour Camp Главным событием Happy Hour Camp стали соревнования Russian Freestyle Games 2018, которые прошли в «Солнечной долине» 24 и 25 марта. На биг-эйре — трамплине со «столом» более 20 метров — у мужчин лучшим стал олимпиец Влад Хадарин, который опередил коллегу по сборной Алексея Соболева и Антона Мамаева. В женском зачёте первое место — у Ланы Прусаковой, второе — у Анастасии Таталиной, третье — у Анастасии Сибиченковой. В ньюскул-зачёте подиум заняли финн Хейкила Атте (первое место) и россияне Дмитрий Макаров и Григорий Фузеев (второе и третье места соответственно).
На следующий день в парке соревновались представители лыжного слоупстайла. Среди мужчин лучшую программу продемонстрировал Дмитрий Макаров, а второе и третье места заняли Хейкила Атте и Карпел Шчепан из Польши. У женщин на подиум поднялись те же спортсменки, что и накануне, но в этот раз первой стала Анастасия Таталина, второй — Лана Прусакова, а третьей — Анастасия Сибиченкова.
Больше фото и информации о лагере Happy Hour Camp 2018 — в официальной группе во «ВКонтакте» и в Instagram. Статьи по теме Алексей Соболев: «Нельзя ломать себя! Сноуборд любит свободу» 11 самых крутых российских экстремалов В Миассе пройдёт весенний фристайл-лагерь Happy Hour Camp Как прошёл Tinkoff Rosafest 2018
Запись «В Миассе завершился фристайл-лагерь Happy Hour Camp» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.