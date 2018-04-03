Yota заговорила через эмодзи в новой рекламной кампании

Yota запустила новую рекламную кампанию, направленную на продвижение нового тарифа оператора.

0 минут и 30 Гб — зачем разговаривать, если обо всем можно сообщить в мессенджерах?

В новом ролике Yota показывает, что классические телефонные разговоры уходят в прошлое, да и в целом, формат нашего общения изменился/

Мы заменяем слова на эмодзи, ведем онлайн-трансляции в Instagram, чтобы не рассказать, а сразу показать всем, что происходит в нашей жизни.

Звонки тоже совершаются всё реже, ведь проще отправить голосовое сообщение.

Кампания продлится до 30 апреля, рекламные ролики выйдут на федеральных ТВ-каналах и в интернете. Суперсайты, медиафасады и сити-борды будут размещены в 34 крупнейших городах России.

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Состав творческой группы:

Yota (клиент)

Бренд-менеджер — Иван Смелянский Диджитал и медиа-менеджер — Анастасия Тетерина Директор по маркетингу — Виталий Урезченко

Friends Moscow (креатив)

Stereotactic (продакшн)