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Рикардо Майорга: Де ла Хойя побил меня сильнее, чем кто-либо еще за мою карьеру
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Рикардо Майорга: Де ла Хойя побил меня сильнее, чем кто-либо еще за мою карьеру 

Советский спорт 3 часа назад
«Я бы сказал, что со всеми оппонентами было непросто. Но труднее всего было с теми, от кого я вообще не ожидал серьёзного сопротивления. У меня за всю карьеру было около 80 противников. Меня жестоко побил Оскар де ла Хойя. Он сам левша, но боксирует в стойке правши. Он умеет бить обеими руками, а кулаки у него, как камни. Де ла Хойя побил меня сильнее, чем кто-либо ещё за всю мою карьеру. Но это в прошлом», — цитирует Майоргу RT на русском.
«Когда мне говорили о Мигеле Котто, я думал, что победить этого лысого малыша мне не составит труда. Но он бил в семь раз сильнее, чем де ла Хойя, словно избивал меня камнями, а не рукой в перчатке. Мне так не доставалось за всю мою карьеру», — добавил Майорга.
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