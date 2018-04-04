Крауч — о голе Роналду в ворота «Ювентуса»: не многие из нас способны на такое

Нападающий «Сток Сити» Питер Крауч в своём «твиттере» прокомментировал гол нападающего «Реала» Криштиану Роналду в ворота «Ювентуса» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором мадридский клуб одержал разгромную победу со счётом 3:0. «Не многие из нас способны на такое», — написал Крауч. Сам Крауч по ходу своей карьеры становился автором голов, забитых в похожем стиле. Одним из таких мячей английский форвард отметился в ворота «Галатасарая» во время выступления за «Ливерпуль» в Лиге чемпионов сезона-2006/07.