Вице-губернатора Павла Крекова бросили на борьбу с ВИЧ 

Заместитель главы Среднего Урала Павел Креков будет бороться с ВИЧ-инфекцинй, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».
Об этом сказано в распоряжении правительства Свердловской области, опубликованном 3 апреля 2018 года на портале правовой информации и подписанном губернатором Евгением Куйвашевым. Согласно документу, контроль над мероприятиями по противодействию распространения вируса иммунодефицита человека возлагается на заместителя главы региона Павла Крекова. Он назначен председателем координационной комиссии. Сопредседателем, его замом и секретарём комиссии назначены соответственно министр здравоохранения региона Андрей Цветков, его зам Сергей Турков и главврач Свердловского областного центра профилактики и борьбы со СПИД Анжелика Подымова.
Помимо этого, власти решили снизить плановое количество уральцев, охваченных профилактическим обследованием на ВИЧ-инфекцию. Если ранее им необходимо было охватить не менее 27,3% населения каждого муниципалитета, то отныне эта цифра будет равнять 24%.
Напомним, что в 2017 году лидерами по заболеваемости ВИЧ стали Кемеровская и Иркутская области. Свердловская область заняла лишь третье место. Кроме того, ситуация по распространению инфекции в регионе стабилизируется. Об этом говорит хотя бы тот факт, что при увеличении числа уральцев, прошедших тестирование на ВИЧ, уровень выявляемости не повышается.