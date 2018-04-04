Вице-губернатора Павла Крекова бросили на борьбу с ВИЧ

Помимо этого, власти решили снизить плановое количество уральцев, охваченных профилактическим обследованием на ВИЧ-инфекцию. Если ранее им необходимо было охватить не менее 27,3% населения каждого муниципалитета, то отныне эта цифра будет равнять 24%.

Напомним, что в 2017 году лидерами по заболеваемости ВИЧ стали Кемеровская и Иркутская области. Свердловская область заняла лишь третье место. Кроме того, ситуация по распространению инфекции в регионе стабилизируется. Об этом говорит хотя бы тот факт, что при увеличении числа уральцев, прошедших тестирование на ВИЧ, уровень выявляемости не повышается.