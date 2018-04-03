Уральские школьники выполнили задания олимпиады «Россетей»

В минувшие выходные Уральский филиал ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети" ) провел в Екатеринбурге первый этап Всероссийской олимпиады школьников. Проверить свои знания по физике, математике и информатике пришли более 50 учащихся 9-10 классов.

Оценивать работы участников олимпиады по 100-балльной шкале будет компетентное жюри. В него вошли специалисты Уральского филиала ФСК ЕЭС, Уральского федерального университета имени Б. Н. Ельцина и Екатеринбургского энергетического техникума, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСК ЕЭС.

Интеллектуальное состязание состоит из двух этапов, результаты первого будут опубликованы на сайтах ФСК ЕЭС и ОАО «МРСК Урала» до 14 апреля. 21 апреля в Екатеринбурге состоится награждение призеров. Они получат право на участие в финальном этапе олимпиады школьников «Надежда энергетики», а по его итогам смогут принять участие в энергетической проектной смене при участии ПАО «Россети».

Стоит отметить, что олимпиада проходит во всех регионах, где представлены филиалы компании «Россети». Участие в интеллектуальных соревнованиях помогает старшеклассникам в выборе будущей профессии, возможно, по инженерной специализации.