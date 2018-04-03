Первая серия «Простоквашино» набирает просмотры в Сети

2,5 млн просмотров набрала первая серия продолжения мультфильма «Простоквашино». Новый фильм размещен в официальной группе «Союзмультфильма» в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее «Союзмультфильм» сообщил, что до конца года студия выпустит 8-10 новых серий «Простоквашино», всего в 2018-2020 гг. планируется создать 30 серий.

Ранее сообщалось, что писатель и автор сценария мультфильмов про Дядю Федора и его друзей Эдуард Успенский заявил, что будет оспаривать права на новую серию «Права им не принадлежат и принадлежать не будут. Пытаются изобразить, что имеют их и возможность действовать. Обязательно буду подавать в суд. Юристы готовят, как только будет возможность — история будет развернута», — сказал Успенский.

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