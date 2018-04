«Йокерит» продлил контракт с Норманом

«Йокерит» в Твиттере сообщил о подписании нового контракта с нападающим Йоном Норманом . Новое соглашение между финским клубом и 27-летним шведским форвардом рассчитано на два года.

Напомним, Норман выступает за «Йокерит» с 2017 года. В этом сезоне он принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата КХЛ, набрав 28 (8+20) очков. В плей-офф он провел 11 игр, в которых отметился 3 (2+1) баллами за результативность.

#Jokerit and forward John Norman have agreed on a 2-year contract extension. Norman had 8G and 20A this regular season and also represented Sweden in the Olympics. #KHL pic.twitter.com/AZaTKFwQBq

— Jokerit Helsinki (@Jokerit_EN) 3 апреля 2018 г.