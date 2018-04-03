Трое курян выиграли дорогие гаджеты в конкурсе селфи #голосуй46

Подарки уже вручили их законным обладателям

Первое место и приз iPhone 8 завоевала курянка Мария Тихонова . Девушка вместе с дочкой сфотографировались на избирательном участке с баскетбольной командой «Русичи».

— Всем огромное спасибо за поддержку, вот я и обладатель новенького iPhone 8. Спасибо организаторам за такой интересный и честный конкурс, никогда бы не подумала, что конкурсы проводят честно, участвуйте и выигрывайте, — поделилась Мария Тихонова.

Второе место занял Юрий Брежнев . Молодой человек отправил на конкурс селфи со своей женой, которая 18 марта праздновала день рождения. Юрию достался Apple Watch.