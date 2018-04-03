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Трое курян выиграли дорогие гаджеты в конкурсе селфи #голосуй46
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Трое курян выиграли дорогие гаджеты в конкурсе селфи #голосуй46 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
Подарки уже вручили их законным обладателям
Первое место и приз iPhone 8 завоевала курянка Мария Тихонова. Девушка вместе с дочкой сфотографировались на избирательном участке с баскетбольной командой «Русичи».
— Всем огромное спасибо за поддержку, вот я и обладатель новенького iPhone 8. Спасибо организаторам за такой интересный и честный конкурс, никогда бы не подумала, что конкурсы проводят честно, участвуйте и выигрывайте, — поделилась Мария Тихонова.
Второе место занял Юрий Брежнев. Молодой человек отправил на конкурс селфи со своей женой, которая 18 марта праздновала день рождения. Юрию достался Apple Watch.
Третье место занял Алексей Галкин и выиграл Apple iPad mini.
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