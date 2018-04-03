Бьорндален ушел. У нас — проблемы с сердцем

Ой, как же мы его когда-то ненавидели, этого «Далена»! Мол, какой это биатлон? Пуляет через раз «в молоко», а потом на лыжне вприпрыжку отыгрывает. И еще эта его вечная «борода» из замерзшей слюны на финише. Фу, гадость какая…

Закат легенды. Почему отсутствие Бьорндалена на Олимпиаде — катастрофа

Потом этот парень начал догонять и в стрельбе. Промахов становилось все меньше и меньше. А потом, на Олимпиаде 2002 года в Солт-Лейк-Сити он выиграл, четыре золота из четырех. Это было нечто фантастическое. Даже российским ненавистникам пришлось уважительно развести руками. Слюна слюной, но счет-то — на табло. Разгромный, против всего остального мира. Одно слово: Великий.

…Когда два года назад на чемпионате мира он «воскрес» и начал, как в старые-добрые, брать одну медаль за другой, Россия вела себя уже совершенно иначе — искренне ликовала. Наши биатлонисты тогда «радовали» примерно, как и сейчас, так что в качестве отдушины Бьорндален подошел идеально. Вот молодец, старик! Сдюжил, с самим Фуркадом на равных бодается.

Наконец, когда в феврале этого года норвежцы не взяли Бьорндалена в олимпийскую сборную, это вызвало у нас взрыв негодования не меньший, чем из-за шедших параллельно антироссийских допинг-атак. Как «без Далена»? Мы не хотим «без Далена»! Верните нам Далена!..

Время, увы, непобедимо. Сейчас ему 44, и на сегодняшней пресс-конференции он признался: прошлым летом были проблемы с сердцем. Суперспортсмен понял, что ему пора заканчивать.

…Теперь проблемы с сердцем возникли у нас. Нам будет тоскливо без этого норвежского мужика, который, без всяких пиар-фокусов (в плане общения с журналистами Бьорндален долго слыл букой и лишь под занавес карьеры научился более-менее улыбаться в телекамеры), заставил весь мир выучить свою заковыристую скандинавскую фамилию. Спросите у первого прохожего на любой улице любого города России, кто такой Гарринча или даже Пеле? А потом повторите «операцию» с Бьорндаленом — и почувствуйте разницу.

Он заслужил обожание всего мира. Плюс руку и сердце совсем не чужой нам Дарьи Домрачевой , с которой они уже как год с лишним воспитывают маленькую дочку Ксюшу. И как мы все ликовали вместе с Уле-Айнером на финише февральско-олимпийской эстафеты, когда Домрачева принесла Белоруссии сенсационное золото! «Норвежский дедушка» бегал и тряс кулаками над головой так, словно вернулся в юность, когда его карьера только начина…

Между прочим, начиналась она в 1992-м. В год рождения Максима Цветкова , только что, несколько дней назад выигравшего последнюю гонку Кубка мира-2017/18. Бьорндален в ней не участвовал — он просто не отобрался в масс-старт. Зато сразу четверо его соотечественников вошли в четверку сильнейших. В том числе — Эрлен Бьонтегорд, вытеснивший Великого из олимпийской команды-2018. Таков большой спорт…

Но кроме безжалостности отбора там есть и кое-что еще. Например, преклонение перед раздвинувшими границы возможного суперчемпионами.

Такими, как бегун Усэйн Болт.

И, конечно, Уле Эйнар Бьорндален. Скромный, сдержанный человек, занимавшийся вроде бы очень странной профессией: бегом на лыжах с периодической стрельбой из винтовки.

Эх, как же мы теперь будем без тебя, а?..