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Пловчиха Ефимова выступит на четырех дистанциях на чемпионате России
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Пловчиха Ефимова выступит на четырех дистанциях на чемпионате России 

SPORT24.ru 2 часа назад
Трехкратный призер Олимпийских игр российская пловчиха Юлия Ефимова выступит на чемпионате России как минимум на четырех дистанциях.
— Юля поплывет три дистанции брассом — 50, 100 и 200 метров, планирует выступить на дистанции 200 м комплексом. Так что стартует как минимум на четырех дистанциях”, — сообщила представительница спортсменки Ольга Елисеева «Р-Спорт»:https://rsport.ria.ru/aquatics/20180403/1134972396.html.
Чемпионат России пройдет 20-25 апреля в Москве и будет квалификационным для участия в летнем чемпионате Европы в Глазго.
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