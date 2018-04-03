Пловчиха Ефимова выступит на четырех дистанциях на чемпионате России

Трехкратный призер Олимпийских игр российская пловчиха Юлия Ефимова выступит на чемпионате России как минимум на четырех дистанциях.

— Юля поплывет три дистанции брассом — 50, 100 и 200 метров, планирует выступить на дистанции 200 м комплексом. Так что стартует как минимум на четырех дистанциях”, — сообщила представительница спортсменки Ольга Елисеева «Р-Спорт»:https://rsport.ria.ru/aquatics/20180403/1134972396.html.

Чемпионат России пройдет 20-25 апреля в Москве и будет квалификационным для участия в летнем чемпионате Европы в Глазго.