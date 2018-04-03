Маленькая шахматистка центра «На Сумском» завоевала бронзу на Кубке регионов

Маленькая шахматистка студии «Маэстро» на Сумском» Елизавета Литвиненко завоевала бронзу на Кубке регионов, который проходил в торгово-развлекательном центре в поселке Немчиновка в воскресенье, 1 апреля. Об этом редактору газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» сообщил тренер девочки Александр Демин

Юная Елизавета Литвиненко выступила на соревнованиях среди девочек 2011 года рождения. Это не единственные ее победы. Девочка принимала участие в турнирах «Moscow City Open VIP», «Первые шаги» и «На 4-й разряд ЮАО», где также добилась хороших результатов.

— 27 марта команда малышей 2011 года рождения, в составе которой были Костя Остапец, Лиза Литвиненко, Георгий Бедоев и Сесар Лейва София, убедительно, с большим отрывом, выиграла городские соревнования «Весенняя капель» Спартакиады «Через тернии к звездам», проводимой Департаментом образования Москвы. А 29 марта команда ребят 2004-2010 годов рождения с Витей Элкониным, Димой Ястребовым, Сашей Костровым и Ваней Сердотецким в составе, будучи самой юной на этих соревнованиях, стала второй среди 15 коллективов, — поделился Александр Михайлович.

Напомним, что 31 марта еще один воспитанник студии «Маэстро» на Сумском» Даниил Лазарев стал одним из победителей турнира «Первые шаги», проводимого шахматной школой «Чертаново».

— Даниил Лазарев занимается в нашей студии с сентября прошлого года. Обычно я против участия начинающих в турнирах, но наиболее талантливых ребят допускаю к соревнованиям в конце первого года обучения. Даня завоевал бронзовую медаль. Он молодец, а если бы выиграл в последнем туре, мог бы быть повыше. Но ничего — лиха беда начало! — отметил тренер.

Сам Александр Демин является Международным мастером по шахматам, в прошлом году он отметил сразу два юбилея: свое 55-летие и 50 лет игры в шахматы.

— Тренировать детей начал еще студентом в далеком 1981 году. В клубе «Маэстро» на Сумском», расположенном по адресу: улица Чертановская, 9А, учатся азам древней и мудрой игры около 40 юных шахматистов, начиная с 4-5-летнего возраста. Благодаря заботам директора центра «На Сумском» Елены Абрамовой мы оснащены всем необходимым: от электронной доски с возможностью смотреть как обучающие ролики, так и прямые трансляции с шахматных соревнований, до современного программного обеспечения на гроссмейстерском уровне. Главным в своей деятельности, да и в любом процессе обучения, считаю научить детей думать. Научные исследования показали, что дети-шахматисты в среднем на 40% лучше учатся в школе, у них великолепно развито абстрактное мышление, так как все время приходится заглядывать в будущее, постоянно отвечая самому себе на вопрос «что же будет через 1-2-3 хода». Только в этом учебном году мои воспитанники завоевали около 20 медалей на внешних соревнованиях, — рассказал нашему изданию Александр Демин.

Фото: предоставил Александр Демин