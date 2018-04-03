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«Союзмультфильм» ответил на угрозы Успенского подать в суд из-за нового «Простоквашино»
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«Союзмультфильм» ответил на угрозы Успенского подать в суд из-за нового «Простоквашино» 

ТК «Звезда» 35 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Автор сценария оригинальных серий Эдуард Успенский считает, что у «Союзмультфильма» нет прав на использование героев мультфильма.
В «Союзмультфильме» заявили, что, несмотря на слова писателя Эдуарда Успенского, у них есть все юридические документы, которые подтверждают возможность экранизации киностудией продолжения мультсериала «Простоквашино», который выходил в СССР с 1978 по 1984 год.
«Разумеется, у киностудии имеются все соответствующие юридические документы», — сказали RT в «Союзмультфильме».
По данным пресс-службы киностудии, разногласия с Успенским касаются финансовой стороны вопроса, и представители «Союзмультфильма» ездили к нему лично, «чтобы наладить диалог, который пока вели лишь юристы обеих сторон».
«Несмотря на все упреки со стороны писателя, мы по-прежнему с глубоким уважением относимся как к самому Эдуарду Николаевичу, так и к его творчеству. О чем и упомянули в титрах первой серии», — добавили в пресс-службе.
В «Союзмультфильме» надеятся, что им удастся найти общий язык с писателем и «конфликт будет исчерпан».
Напомним, автор сценария оригинальных серий Эдуард Успенский после выхода первой серии продолжения «Простоквашино» заявил, что у «Союзмультфильма» нет прав на использование героев мультфильма, и пообещал подать в суд в киностудию.
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