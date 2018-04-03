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Дмитрий Ярошенко: Помню, как Бьорндален срезал дистанцию на ЧМ
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Дмитрий Ярошенко: Помню, как Бьорндален срезал дистанцию на ЧМ 

Советский спорт 1 час назад
— Вы же из одного поколения. Какая история про Бьорндалена запомнилась больше всего?
— Ну это известная история, как он срезал кусок дистанции на чемпионате мира в Пхенчхане в 2009 году, благодаря этому обыграл Максима Чудова. Вначале специальное жюри лишило его золотой медали, но затем апелляционная комиссия медаль вернула. Бъорндален после этого с Максимом не раз общался, но медаль ему так и не вернул, видимо считая, что она была завоевана честно.
— Он довольно закрытий человек?
— Да, мы особо не общались и тем более, не дружили. Поэтому о чертах его характера мне сказать нечего.
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