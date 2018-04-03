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Воспитанники «Меридиана» завоевали золото на «Поморских сборах»
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Воспитанники «Меридиана» завоевали золото на «Поморских сборах» 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Межрегиональный слет юных моряков «Поморские сборы» проходил в конце марта в Северодвинске. 218 юных моряков и кадетов из 8 регионов страны показали знание морского дела.
Участники из Архангельска, Вытегры, Екатеринбурга, Костромы, Новосибирска, Рыбинска, Северодвинска и Ярославля приняли участие в профессиональных соревнованиях. Вологду представили воспитанники ДМЦ «Меридиан».
Участники разделились на три возрастные группы. В старшей выступило 9 команд, в средней — 12, а младшую возрастную группу представили порядка 50 человек. Ребята соревновались в вязании морских узлов, флажном семафоре, сборке АКМ, тестах по знанию устройства шлюпки и даже стрельбе из пневматической винтовки.
29 призовых мест по итогам командных соревнований завоевали вологжане. Что обеспечило им первые места в старшей и средней возрастных группах. Ребята также побывали в музее деревянного зодчества «Малые Карелы», в музее поисковиков «Эдельвейс» и на крупнейшем судостроительном комплексе «Севмаш».
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