Воспитанники «Меридиана» завоевали золото на «Поморских сборах»

Межрегиональный слет юных моряков «Поморские сборы» проходил в конце марта в Северодвинске. 218 юных моряков и кадетов из 8 регионов страны показали знание морского дела.

Участники из Архангельска, Вытегры, Екатеринбурга, Костромы, Новосибирска, Рыбинска, Северодвинска и Ярославля приняли участие в профессиональных соревнованиях. Вологду представили воспитанники ДМЦ «Меридиан».

Участники разделились на три возрастные группы. В старшей выступило 9 команд, в средней — 12, а младшую возрастную группу представили порядка 50 человек. Ребята соревновались в вязании морских узлов, флажном семафоре, сборке АКМ, тестах по знанию устройства шлюпки и даже стрельбе из пневматической винтовки.