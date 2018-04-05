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В Париже состоялся 2-й FTPA Youth Chess Tournament
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В Париже состоялся 2-й FTPA Youth Chess Tournament 

Советский спорт 2 часа назад
В последний день марта и в первые дни апреля в Париже прошел 2-й FTPA Youth Chess Tournament. Команда из Мурманской области, в состав которой вошли учащиеся ГБУДО «МОДЮСШ» Сыч Алина, Коваленко Дмитрий, Натаров Илья, тренера Якименко С. В., заняла третье место.
Он проводился в замке Аньер, который находится в пригороде Парижа. Команда из Мурманской области приехала как победитель розыгрыша первого кубка, проходившего год назад в столице Франции, когда в упорной борьбе за первое место мурманчане в финальной встрече победили хозяев.
Мурманская команда Murmansk Region Chess Team встретилась с французами Ile de France Chess Team на второй день матча. Встреча закончилась победой россиян со счетом 4-3. Во второй игре дня мурманская команда не оставила никаких шансов соперникам из Ирландии 9-0.
Только греческая команда смогла отобрать командные очки у мурманчан, одолев их со счетом 5:2 (в подсчет очков шли только победы, но не ничьи).
В итоге лидером стала команда Ile de France Chess Team, второе место заняли шахматисты Греции, третье — Murmansk Region Chess Team.
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