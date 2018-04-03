Стал известен номер Самойловой на «Евровидении»

Певица Юлия Самойлова , которая представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2018 году, выступит под шестым номером во втором полуфинале 10 мая, сообщается на сайте конкурса.

"С 2013 года продюсеры конкурса принимают решение о том, в каком порядке выступят конкурсанты, чтобы создать на сцене захватывающее телевизионное шоу и убедиться, что каждый участник будет выделяться", — говорится в сообщении.

Во втором полуфинале также выступят представители Норвегии, Румынии, Молдавии, Нидерландов, Грузии, Польши и других стран.

Ранее сообщалось, что клип Юлии Самойловой для конкурса «Евровидение» набрал более миллиона просмотров на YouTube.

Первый полуфинал конкурса состоится 8 мая, второй, в котором примет участие Самойлова — 10 мая, а финал — 12 мая.