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Стал известен номер Самойловой на «Евровидении»
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Стал известен номер Самойловой на «Евровидении» 

Газета.Ru 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Певица Юлия Самойлова, которая представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2018 году, выступит под шестым номером во втором полуфинале 10 мая, сообщается на сайте конкурса.
"С 2013 года продюсеры конкурса принимают решение о том, в каком порядке выступят конкурсанты, чтобы создать на сцене захватывающее телевизионное шоу и убедиться, что каждый участник будет выделяться", — говорится в сообщении.
Во втором полуфинале также выступят представители Норвегии, Румынии, Молдавии, Нидерландов, Грузии, Польши и других стран.
Ранее сообщалось, что клип Юлии Самойловой для конкурса «Евровидение» набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Первый полуфинал конкурса состоится 8 мая, второй, в котором примет участие Самойлова — 10 мая, а финал — 12 мая.
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