Дмитрий Миронов вручил региональные награды участникам XXIII зимних Олимпийских игр

Сегодня в Ярославском художественном музее губернатор Дмитрий Миронов встретился с участниками XXIII зимних Олимпийских игр.

— Вам пришлось защищать спортивную честь России в очень непростых условиях, — сказал Дмитрий Миронов. — От всех жителей нашей области хочу сказать вам спасибо за честную и самоотверженную борьбу, за мужество и проявленный патриотизм.

Глава региона вручил медаль «За труды во благо земли Ярославской» II степени фристайлисту Илье Бурову , который в составе российской команды стал бронзовым призером состязаний, и его тренеру, президенту региональной федерации фристайла Александру Понгильскому.

В ответном слове главный триумфатор большой ярославской команды спортсменов и тренеров Илья Буров поблагодарил всех за поддержку:

— Хочу сказать спасибо всем, кто был со мной на протяжении этого пути, Правительству области за предоставленную возможность участвовать в Олимпийских играх в Пхенчхане. И я благодарен своему тренеру. Совместными усилиями мы добились таких высот и будем работать дальше.

Илье Бурову и Александру Понгильскому Дмитрий Миронов также вручил сертификаты на квартиры в Ярославле. Соответствующее решение о поощрении принято Правительством региона. Жилье приобретено из внебюджетных источников, за счет средств благотворительного фонда «Центр социальных инициатив Ярославской области». Остальные спортсмены и их тренеры получат денежные премии.