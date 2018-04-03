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Дмитрий Миронов вручил региональные награды участникам XXIII зимних Олимпийских игр
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Дмитрий Миронов вручил региональные награды участникам XXIII зимних Олимпийских игр 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Сегодня в Ярославском художественном музее губернатор Дмитрий Миронов встретился с участниками XXIII зимних Олимпийских игр.
— Вам пришлось защищать спортивную честь России в очень непростых условиях, — сказал Дмитрий Миронов. — От всех жителей нашей области хочу сказать вам спасибо за честную и самоотверженную борьбу, за мужество и проявленный патриотизм.
Глава региона вручил медаль «За труды во благо земли Ярославской» II степени фристайлисту Илье Бурову, который в составе российской команды стал бронзовым призером состязаний, и его тренеру, президенту региональной федерации фристайла Александру Понгильскому.
Спортсмены Павел Кротов, Любовь Никитина, Станислав Никитин, Максим Буров удостоены почетных грамот губернатора. Тренеры Игорь Брикман, Илья Рыбаков и Лидия Мочалова награждены Почетными знаками Алексея Петровича Мельгунова.
В ответном слове главный триумфатор большой ярославской команды спортсменов и тренеров Илья Буров поблагодарил всех за поддержку:
— Хочу сказать спасибо всем, кто был со мной на протяжении этого пути, Правительству области за предоставленную возможность участвовать в Олимпийских играх в Пхенчхане. И я благодарен своему тренеру. Совместными усилиями мы добились таких высот и будем работать дальше.
Илье Бурову и Александру Понгильскому Дмитрий Миронов также вручил сертификаты на квартиры в Ярославле. Соответствующее решение о поощрении принято Правительством региона. Жилье приобретено из внебюджетных источников, за счет средств благотворительного фонда «Центр социальных инициатив Ярославской области». Остальные спортсмены и их тренеры получат денежные премии.
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