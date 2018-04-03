Ещё
Спортсмены из Югры стали чемпионами по паратхэквондо
Далее:
Читайте также:
Ещё

Спортсмены из Югры стали чемпионами по паратхэквондо 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Спортсмены Центра адаптивного спорта Югры Владимир Феофанов и Айшат Рамазанова завоевали «золото» и «бронзу» на открытом чемпионате Африки по паратхэквондо.
Как сообщает Департамент спорта Югры, Владимир Феофанов взял «золото», последовательно победив спортсменов из Марокко, США, России и Нигерии. Отметим, что путь к чемпионству не обошелся без травм — первом же бою югорчанин получил повредил колено.
«За себя и за Россию пришлось выступать, стиснув зубы, ведь впереди — Паралимпиада в Токио. Чтобы туда попасть, нужен высокий рейтинг, а, чтобы его набрать, необходимы победы. Вот этой мыслью себя и мотивирую», — поделился спортсмен.
Владимир Феофанов является одним из кандидатов включение в сборную России на XVI Паралимпийские летние игры, которые пройдут в Токио в 2020 году. Подчеркнем, что тхэквондо впервые включено в программу.
Югорчанка Айшат Рамазанова завоевала «бронзу» в весовой категории до 58 кг. Напомним, что Айшат является мастером спорта России международного класса и входит в основной состав сборной команды России по тхэквондо.
АиФ Югра: последние новости
В Кондинском районе учатся оказывать первую медпомощь на производстве Помидоры от FIFA нашли таможенники в Югре «На фронте всякое бывало…». Спасение в лесу и цвет яблони
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборную России лишили серебра52
Голый заезд23
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
«Когда „Спартак“ проигрывает, все валят на врачей»1
Пять хоккеистов «Салавата Юлаева» покинули команду
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение