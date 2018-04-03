Спортсмены из Югры стали чемпионами по паратхэквондо

Спортсмены Центра адаптивного спорта Югры Владимир Феофанов и Айшат Рамазанова завоевали «золото» и «бронзу» на открытом чемпионате Африки по паратхэквондо.

Как сообщает Департамент спорта Югры, Владимир Феофанов взял «золото», последовательно победив спортсменов из Марокко, США, России и Нигерии. Отметим, что путь к чемпионству не обошелся без травм — первом же бою югорчанин получил повредил колено.

«За себя и за Россию пришлось выступать, стиснув зубы, ведь впереди — Паралимпиада в Токио. Чтобы туда попасть, нужен высокий рейтинг, а, чтобы его набрать, необходимы победы. Вот этой мыслью себя и мотивирую», — поделился спортсмен.

Владимир Феофанов является одним из кандидатов включение в сборную России на XVI Паралимпийские летние игры, которые пройдут в Токио в 2020 году. Подчеркнем, что тхэквондо впервые включено в программу.

Югорчанка Айшат Рамазанова завоевала «бронзу» в весовой категории до 58 кг. Напомним, что Айшат является мастером спорта России международного класса и входит в основной состав сборной команды России по тхэквондо.