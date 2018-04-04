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Тихонов: игроки «Крыльев» вышли на игру со «Спартаком» обречёнными и зажатыми
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Тихонов: игроки «Крыльев» вышли на игру со «Спартаком» обречёнными и зажатыми 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал домашнее поражение от «Спартака» (1:3) в матче 1/4 финала Кубка России.
«Любая команда, если будет выходить обречённой, не сможет ни на что рассчитывать. Мы хотели играть в свой футбол. Во втором тайме получалось. Но изначально вышли какие-то зажатые. Где-то не получилось, пропустили быстрые голы. Потом раскрепостились. Сказалось мастерство «Спартака» — они очень быстро выбегают в атаку. Мы старались, выходили играть на победу. Получилось или нет, но счёт — 1:3.
Не все ребята привыкли играть с большими командами. Не все эмоционально справились с этим давлением. Всё-таки это «Спартак». «Спартак» сейчас показывает самый привлекательный футбол в России. Во втором тайме мы выглядели неплохо на фоне соперника. В концовке нам не хватало сил. Хотя подходы были. Но уровень мастерства разный. Мы стремимся расти. Главная задача — выйти в Премьер-Лигу. В подсознании сидело это. Через два дня у нас серьёзная игра. Если и там потеряем очки — не знаю, что скажут болельщики. Но сегодня никто себя не жалел. Просто устали. Я совершил три замены. Надо было что-то поменять, опять же, у нас скоро важная игра.
Что касается того, почему Зотов остался на скамейке, а Алиев вышел, то первый сыграл все игры без замен. Он выполняет огромный объём работы. Планировал выпустить его во втором тайме, чтобы другие получили нагрузку. Второй тайм начали неплохо, поэтому повременил. Или вы хотите, чтобы я пол-команды выпустил из тех, кто мало играет? Меня бы болельщики не поняли.
Мы допустили лёгкие ошибки в обороне. Идёт угловой, соперник остаётся один во вратарской и забивает. Или выход в быструю атаку, и снова гол. В общем, проиграли за счёт наших ошибок.
Как будем восстанавливаться к матчу со «Спартаком-2»? Мы тренируемся на синтетике. То в манеже играем, то на тяжёлом поле. Потом опять синтетика, и снова манеж. Ребятам нужно восстановиться. Непросто играть в таком графике 12-13 игрокам. Впереди серьёзная игра — мы не имеем право на ошибку», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
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