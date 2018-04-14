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Челябинские общественники отстояли директора спортшколы по каратэ «Конас»
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Челябинские общественники отстояли директора спортшколы по каратэ «Конас» 

АиФ 41 минуту назад
Фото: АиФ
Заслуженный тренер Олег Строгонов, без объяснения причин уволенный администрацией Челябинска с поста директора споршколы «Конас», вернётся к исполнению своих обязанностей, сообщил «АиФ-Челябинск» руководитель регионального исполкома ОНФ Алексей Анисимов.
Ранее жители Челябинска вышли на пикет против оптимизации спортивных школ и в защиту Строгонова. Но, не дождавшись реакции властей, два десятка тренеров по различным единоборствам объявили голодовку. На сторону горожан встали и представители Общероссийского народного фронта.
«Мы проделали огромную работу и достигли конструктивного диалога между коллективом спортшколы «Конас» и городскими чиновниками. У нас состоялся обстоятельный разговор с губернатором Челябинской области. Отрадно, что власти прислушались к людям», — отметил Алексей Анисимов.
В результате чиновники и родители воспитанников спортшколы нашли вариант, который всех устраивает. Олег Строгонов останется в руководстве спортивной школы и продолжит воспитывать чемпионов. Тренеры в свою очередь прекратили голодовку.
Отметим, по словам депутатов городской думы, оптимизация спортивных школ Челябинска имела экономический успех.
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