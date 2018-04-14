Челябинские общественники отстояли директора спортшколы по каратэ «Конас»

Заслуженный тренер Олег Строгонов , без объяснения причин уволенный администрацией Челябинска с поста директора споршколы «Конас», вернётся к исполнению своих обязанностей, сообщил «АиФ-Челябинск» руководитель регионального исполкома ОНФ Алексей Анисимов

Ранее жители Челябинска вышли на пикет против оптимизации спортивных школ и в защиту Строгонова. Но, не дождавшись реакции властей, два десятка тренеров по различным единоборствам объявили голодовку. На сторону горожан встали и представители Общероссийского народного фронта.

«Мы проделали огромную работу и достигли конструктивного диалога между коллективом спортшколы «Конас» и городскими чиновниками. У нас состоялся обстоятельный разговор с губернатором Челябинской области. Отрадно, что власти прислушались к людям», — отметил Алексей Анисимов.

В результате чиновники и родители воспитанников спортшколы нашли вариант, который всех устраивает. Олег Строгонов останется в руководстве спортивной школы и продолжит воспитывать чемпионов. Тренеры в свою очередь прекратили голодовку.

Отметим, по словам депутатов городской думы, оптимизация спортивных школ Челябинска имела экономический успех.