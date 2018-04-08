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Астронавты NASA запечатлели огромный НЛО круглой формы
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Астронавты NASA запечатлели огромный НЛО круглой формы 

ТК «Звезда» 13 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Специалисты предполагают, что это может быть космический спутник «Черный рыцарь».
Астронавты NASA удалось обнаружить в космосе неопознанный летающий объект, сообщает издание Daily Star.
Видео с предполагаемым инопланетным кораблем было опубликовано на Youtube канале UFO Today.
Космический крейсер представляет собой гигантский круглый черный объект.
В NASA уже заявили о необходимости идентифицировать корабль как можно скорее.
По мнению администратора Youtube канала Тима Беккерса, этот объект может быть спутником «Черный рыцарь», который и ранее встречался астронавтам в космическом пространстве.
В 1998 году NASA опубликовали снимок, на котором был изображен неопознанный летающий объект. Тогда ученые высказали предположение, что перед ними инопланетный спутник.
Однако позже удалось установить, что это всего лишь часть теплозащитного покрытия, потерянного командой астронавтов во время работ на международной космической станции.
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