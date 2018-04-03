Федор Бондарчук рассказал, без чего не мыслит своей жизни

Кадр из программы «Познер» Федор Бондарчук рассказал, без чего не мыслит своей жизниФедор Бондарчук (50) на днях стал гостем программы «Познер» на Первом канале. Кинопродюсер рассказал не только о карьере и планах на будущее, но и поделился откровениями о частной жизни. Беседуя с Владимиром Познером , режиссер поведал о своей зависимости. По словам Бондарчука, он не может жить без мобильного телефона.

Я делаю периодически диджитал детокс, у меня это получается сложно. Я чувствую эту зависимость физически. После шести часов, когда приезжаю домой, я его выключаю. Для меня это подвиг.

В финале программы Владимир Познер задал стандартные для передачи вопросы из опросника Марселя Пруста. На вопрос «Как вы определяете для себя патриотизм?» Бондарчук ответил: «Это мои дети и внучки». Говоря о стакане, который наполовину полон или пуст, режиссер выбрал первый вариант.