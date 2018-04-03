Ещё
Федор Бондарчук рассказал, без чего не мыслит своей жизни
Далее:
Читайте также:
Ещё

Федор Бондарчук рассказал, без чего не мыслит своей жизни 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
Кадр из программы «Познер»Федор Бондарчук рассказал, без чего не мыслит своей жизниФедор Бондарчук (50) на днях стал гостем программы «Познер» на Первом канале. Кинопродюсер рассказал не только о карьере и планах на будущее, но и поделился откровениями о частной жизни. Беседуя с Владимиром Познером, режиссер поведал о своей зависимости. По словам Бондарчука, он не может жить без мобильного телефона.
Я делаю периодически диджитал детокс, у меня это получается сложно. Я чувствую эту зависимость физически. После шести часов, когда приезжаю домой, я его выключаю. Для меня это подвиг.
В финале программы Владимир Познер задал стандартные для передачи вопросы из опросника Марселя Пруста. На вопрос «Как вы определяете для себя патриотизм?» Бондарчук ответил: «Это мои дети и внучки». Говоря о стакане, который наполовину полон или пуст, режиссер выбрал первый вариант.
Читай также: Паулина Андреева откровенно рассказала о романе с Федором Бондарчуком.
Лиза: последние новости
18-летняя Евгения Медведева рассказала, что носит исключительно драгоценности Можно поздравлять: беременная Анастасия Костенко поделилась первым кадром с животом 19-летняя фигуристка Юлия Липницкая после борьбы с анорексией стала тренером
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборную России лишили серебра52
Голый заезд23
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
«Когда „Спартак“ проигрывает, все валят на врачей»1
Пять хоккеистов «Салавата Юлаева» покинули команду
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение