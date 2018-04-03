Пенсионеры города Москвы приняли участие в турнире по дартс

Соревнования по дартс

Окружные отборочные соревнования по дартс в рамках Спартакиады прошли в Рязановском поселении.

СКЦ «Пересвет» принял 31 марта спортсменов со всего Троицкого и Новомосковского административных округов. Городской округ Щербинка представили трое дартсменов. Удачная игра которых позволила занять в командном зачете второе место, а личные успехи принесли золотые медали.

Первое место в личном первенстве среди женщин завоевала Татьяна Маслова . Сразу две медали принес в копилку сборной Александр Шахрай, занявший первое место в упражнении «Большой раунд» и второе — по набору очков.

После подведения итогов будут определены спортсмены, которые продолжат участие в состязаниях.