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Пенсионеры города Москвы приняли участие в турнире по дартс
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Пенсионеры города Москвы приняли участие в турнире по дартс 

Администрация городского округа Щербинка 56 минут назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Соревнования по дартс
Окружные отборочные соревнования по дартс в рамках Спартакиады прошли в Рязановском поселении.
СКЦ «Пересвет» принял 31 марта спортсменов со всего Троицкого и Новомосковского административных округов. Городской округ Щербинка представили трое дартсменов. Удачная игра которых позволила занять в командном зачете второе место, а личные успехи принесли золотые медали.
Первое место в личном первенстве среди женщин завоевала Татьяна Маслова. Сразу две медали принес в копилку сборной Александр Шахрай, занявший первое место в упражнении «Большой раунд» и второе — по набору очков.
После подведения итогов будут определены спортсмены, которые продолжат участие в состязаниях.
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