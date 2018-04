10 маленьких голливудских звезд в возрасте от 2 до 15 лет, которые уже зарабатывают больше, чем мы

Кто-то десятилетиями копит на собственную квартиру, а кто-то уже в два годика получает миллионы — как герои нашей статьи. В свои 7-15 лет совсем еще юные звезды «Большой маленькой лжи», «Одаренной», «Это мы» и других фильмов/сериалов уже успели заработать больше, чем многие из нас. Самое примечательное? — ни у кого из этих детей нет звездных родителей, так что имя (и гонорары) себе эти малыши действительно зарабатывают сами.

Поклонникам сериала «Большая маленькая ложь» эти мальчики наверняка знакомы: близнецы Кэмерон и Николас Кроветти едва успели отметить 7-летие, когда в 2015 году добились роли в первом сезоне и получили за нее по 50 тысяч долларов каждый. Вслед за продюсерами «Большой маленькой лжи» подсуетились и представители модного бренда Ralph Lauren. Даже если Кэмерон и Николас сниматься в кино или сериалах больше не будут, на ближайшие лет они обеспечены заработком благодаря рекламному контракту с Ralph Lauren Polo.

Ralph Lauren Polo winter 2017 shoot. #ralphlauren #ralphlaurenpolo #polo #crovettitwins #cameroncrovetti #nicholascrovetti

Публикация от Cameron Crovetti (@cameroncrovetti)

27 Ноя 2017 в 10:17 PST Запомните этого товарища: его зовут Эшер Энджел, ему всего 15 лет, но он — уже практически миллионер. Эшер сыграет главную роль в новом кинокомиксе DC, «Шазам», и может получить за нее свыше 3 миллионов долларов. Компанию Эшеру, напомним, в фильме составит Закари Ливай.

❄

Публикация от Asher Angel (@asherangel)

5 Мар 2018 в 11:09 PST Еще один 15-летний богач в нашем списке: ситкома Bizaardvark, который выходит в эфир на канале Disney , Этан Вакер, который за первые два сезона этого сериала заработал свыше 375 тысяч долларов.

When you don’t know what to do at a photo shoot so you just awkwardly look at the wall

Публикация от Ethan Wacker (@imethanwacker)

23 Мар 2018 в 7:05 PDT Совсем еще юная звездочка сериала «Жизнь в деталях» (Life in Pieces), 4-летняя Ана София Хегер за один сезон заработала 70 тысяч долларов — по текущему курсу это порядка 4 миллионов рублей, явно больше, чем большинство из нас, вполне взрослых, зарабатывает за год.

И свой аккаунт в Instagram у Аны уже тоже есть:

@lifeinpieces is back tonight, on CBS at 9:30/8:30c! Check me out in the adorable Easter episode! #lifeinpieces #CBS #Lark #comedy #HappyEaster

Публикация от Ana Sophia Heger (@anasophiaheger)

29 Мар 2018 в 6:12 PDT Лонни Чевис, знакомый поклонникам сериала «Это мы» по роли маленького Рэндалла, едва отметил 9-летие — но уже зарабатывает по 1000 долларов в день. А чем вы занимались в свои 9 лет?…

I had so much fun @trl it was LIT 🔥 and I can’t wait to go back! Thanks @advantage_pr 🙏🏽 & thank you @mrenriquemelendez for always making sure I look fresh! Thanks to everyone who watched 😊

Публикация от Lonnie Chavis (@lonniechavis)

27 Фев 2018 в 9:00 PST Сериал «Однажды в сказке» совсем скоро подойдет к концу, но он успел обеспечить неплохое состояние Элисон Фернандес — к своим 12 годам она зарабатывает свыше 300 тысяч долларов за сезон.

For the last 10 months these people and all of you have been my family and i am so happy to have been part of this epic journey ONCE UPON A TIME has had. Here’s to all of you, our fan, our friends, our #Family I will always love you all ❤🎉✨🥂😜🎞🎬💋 #Repost @oncersdecorazon ・・・ Perfect! 🙈 Credits to the owner 📷...... #onceuponatime #ouataseason7 #lanaparrilla #daniacs #rosereynolds #aliceinwonderland #andrewwest #daniaramirez #adelaidakane

Публикация от Alison Fernandez OFFICIAL🌐 (@tvalisononset)

2 Мар 2018 в 8:50 PST Yeah. This Saturday I earned my Hapkido Black Belt Assistant Instructors patch from the International Hapkido Federation of Korea! 🥋

Публикация от Alison Fernandez OFFICIAL🌐 (@tvalisononset)

5 Мар 2018 в 5:46 PST Маккензи Ханчичак, которая в «Это мы» играет маленькую Кейт, в первом сезоне получала 8 210 долларов за каждую серию. Во втором сезоне гонорар девочки вырос уже до 12,5 тысяч долларов за серию.

Great day at school today participating in the #apexfunrun. My goal was running 36 laps and I did it! Thanks to all my sponsors, I raised over $600. Proud of myself and my school. Happy Thursday, all!

Публикация от mackenziehancsicsak (@mackenziehancsicsak)

29 Мар 2018 в 4:17 PDT А это — 2-летние близняшки Фокс и Дэшиел Месситты, которых можно увидеть в роли Томми в сериале «Более полный дом» (Fuller House). За каждый эпизод 1 сезона ситкома Netflix платил им (ну, точнее, их родителям) по 9 000 долларов каждому, а во 2 сезоне гонорар близнецов вырос на 4%. Учитывая общее количество эпизодов, на сегодняшний день двухлетние актеры успели заработать порядка 240 тысяч долларов (чтобы было еще понятней и грустней, это 14 миллионов рублей).

Непонятно, зачем двухлетним пацанятам аккаунт в Instagram, но вот:

Country boys swipe 👉🏼 for more #messitttwins #countryboys #tractor #playful #twins #twinning #instatwins #instagood #slideshow

Публикация от Messitt Twins (@messitttwins)

Уиллом Ферреллом и 25 Мар 2018 в 8:16 PDT Мы в свои 11 только начинали мечтать о том, чтобы получить автограф у кумира, а 11-летняя Ямила Саравонг успела не только поработать с Марком Уолбергом Мелом Гибсоном на съемках «Здравствуй, папа, Новый год! 2», но и зарабатывать при этом 3500 тысячи долларов в неделю.

#fbfriday on set of #DH2!.. #minimodel #longhair #actor #actress #setlife #modelclubinc #kidfashion #kidmodel #tweenmodel #model #makingithappen #onetowatch #nycmodel #bostonminimodel #yamilah #modellife #browneyedgirl #mixedkid #summervibes #beachlife

Публикация от Y A M I L A H▪S A R A V O N G (@the_official_yamilah)

25 Авг 2017 в 6:26 PDT Ну и, наконец, МакКенна Грейс, которая в свои 11 лет уже и в особом представлении-то вряд ли нуждается. Девочка блеснула сначала в «Одаренной» с Крисом Эвансом , а затем — в «Тоне против всех» с Марго Робби и Себастианом Стэном, получив за последнюю роль порядка 10 тысяч долларов. Всего же за плечами у малышки — четыре с лишним десятка ролей, состояние в размере свыше 300 тысяч долларов и фразы в Instagram про «сильных и вдохновляющих женщин» (мы от всей души надеемся, что они принадлежат не самой Маккенне, а ее публицистам).

Proud to look up to these 2 strong and inspiring women❤ Congratulations #ITonya on the ensemble award and @allisonbjanney on the much deserved supporting actress award. Grateful to the amazing I, Tonya cast for getting to come along on this journey. Thank you @hollywoodawards for an unforgettable night! Dress @dolcegabbana Styled by @mrenriquemelendez Hair/Makeup @amystrozzi Alterations @auntfunkyscloset #HollywoodAwards

Публикация от Mckenna Grace (@mckennagraceful)

6 Ноя 2017 в 9:10 PST I want to be your lantern egg😂 Also Vincent and the #DesignatedSurvivor hair/makeup team are amazing 👏🏼❤ #RipTide

Публикация от Mckenna Grace (@mckennagraceful)

3 Ноя 2017 в 3:37 PDT The countdown begins🎉Just a few more hours till the world premiere of I, Tonya at TIFF! For now, here is a #FBF photo of @imsebastianstan with his crazy mustache on set. Wasn't so sure about him at first (he did try to beat up Captain America in Winter Soldier), but was happy to meet him in real life 🙂 #TIFF #tiff2017 #ITonya

Публикация от Mckenna Grace (@mckennagraceful)

8 Сен 2017 в 3:39 PDT попкорнnews