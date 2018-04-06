В географии влияния Шойгу. Хакасия ожидает выборов главы республики

«Сентябрьские выборы в Хакасии станут одной из самых масштабных сибирских кампаний нынешнего года, — заявил »ФедералПресс» директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» (ЦДЖ) Андрей Кузнецов . — Понятно, что федеральный центр заинтересован сохранить в республике стабильность и преемственность».

В то же время политолог отметил, что решительных шагов политических игроков на местном уровне пока не видно. «Тут может сказываться неустойчивая ситуация в Москве, — отметил Андрей Кузнецов. — Фигуры федерального уровня ждут кадровой определенности после инаугурации президента».

Депутаты и мэры

Формально избирательные кампании в Хакассии должны стартовать в середине июня. Но уже понятно, что 9 сентября избирателям республики предстоит избрать главу Абакана и Саяногорска, полностью обновить состав Совета депутатов республиканской столицы, а также определить депутатский корпус Верховного Совета республики седьмого созыва. Помимо этого, Хакасию также ожидает несколько кампаний муниципального уровня, список которых еще пока уточняется.

В избирательный процесс уже вступили представители партии «Единая Россия» , которые 3 апреля провели заседание регионального политсовета партии. На нем было принято дать старт процедуре предварительного голосования, в ходе которого будут выдвинуты кандидаты на выборах в депутаты Верховного Совета, Совета депутатов Абакана, а также на должности глав городов Абакана и Саяногорска и рядя сельских поселений республики. Предполагается, что выдвижение участников предварительного голосования продлится до 8 мая, а сам агитационный период завершится 2 июня.

«Избирательная кампания в Хакасии рискует стать одной из самых сложных региональных кампаний для «Единой России», — заявил «ФедералПресс» эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов . — По показателям социально-экономического развития республика в числе отстающих, и никаких прорывных проектов на территории не запланировано».

Выборы глава республики

Показательно, что пока в документах республиканских единороссов ничего не говорится о выдвижении кандидата на должность руководителя республики, выборы которого также должны пройти 9 сентября. Действующий глава республики Виктор Зимин и его окружение пока хранят молчание, хотя всем понятно, что именно его участие в предстоящих выборах является главной интригой политических процессов в Хакасии.

«Ни в случае с определением мэров Абакана и Саяногорска, ни на выборах в Верховный Совет республики пока не заметно каких-либо факторов, способных создать интригу, — сообщил «ФедералПресс» директор консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов . — Победителями станут кандидаты от «Единой России», поддержанные региональной властью».

По мнению известного российского политолога, гораздо интереснее ситуация с самим Зиминым. «Остается открытым вопрос по его переназначению, — отметил Дмитрий Фетисов. — Но, несмотря на то, что его позиции за последний год несколько ослабли, Кремль вряд ли станет его менять и в очередной раз выразит ему свое доверие. Вряд ли при таком сценарии найдется какой-нибудь достаточно сильный кандидат, который смог бы составить ему конкуренцию».

Виктор Зимин стал главой Хакасии чуть более 9 лет назад после того, как его кандидатуру, внесенную в декабре 2008 года президентом России Дмитрием Медведевым , утвердил Верховный Совет республики. В 2013 году Виктор Зимин вновь стал руководителем республики. Сначала президент России Владимир Путин назначил Виктора Зимина, у которого срок полномочий истекал еще январе 2013 года, врио главы региона до всеобщих выборов. В сентябре они прошли в один тур, поскольку Виктор Зимин набрал более 63 процентов голосов.

Инаугурация президента как импульс

В то же время, в регионе уже накопилась некоторая усталость от девятилетнего правления Виктора Зимина, которому уже в ходе своего второго срока пришлось даже отправлять в отставку свое правительство. Осенью прошлого года в ходе так называемого «губернаторапада» довольно активно фигурировали слухи о том, что руководитель Хакасии якобы добивался у президента России переназначения, чтобы в новом качестве пройти на прямые выборы главы региона.

Интересно, что многие политологи убеждены в том, что Виктор Зимин не полностью контролирует ситуацию в республике. «Судьба Зимина будет решаться в мае, после инаугурации президента, — считает Андрей Тихонов — Очевидно, что после отставки Тулеева на фоне ужасающих событий решения о перестановках в губернаторском корпусе будут приниматься с большей интенсивностью. И будет логично, если эти решения коснутся сибирских регионов».

«Ситуация в Хакассии — крайне напряженная. Во-первых, неясна судьба действующего главы региона Виктора Зимина, — заявил «ФедералПресс» директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков . — Либо он будет переизбираться на новый срок, в этом случае в регионе будет введено внешнее управление Минфина , так как Зимин довел субъект до сверхвысокой долговой нагрузки. Либо Зимина все-таки заменят на более эффективного управленца. В ожидании этого решения федеральных властей Хакасия живет в инерционном режиме. Губернатор и «Единая Россия» готовятся к выборам в Верховный совет республики, где серьезную конкуренцию им может составить ЛДПР КПРФ ».

Коммунисты формируют фронт

К выборам главы республики уже активно готовятся коммунисты, которые готовятся выставить единого кандидата от левых и народно-патриотических сил. «Кандидат в главы региона будет определен путем народного голосования по аналогии с тем, что было организовано левым фронтом по президенту России, — сообщил журналистам второй секретарь Хакасского регионального отделения КПРФ Валентин Коновалов. — Мы хотим выдвинуть наиболее популярную кандидатуру, чтобы создать конкуренцию на выборах». Предполагается, что единого кандидата будут выбрать путем голосования в интернете.

«Учитывая, что электоральный рейтинг самого Зимина также не слишком высок, все ресурсы он будет вынужден бросить на собственное переизбрание, что дает оппозиции возможность взять реванш на парламентских выборах, — полагает Илья Гращенков. — Также под вопросом — кто одержит победу на выборах мэра Абакана и Саяногорска, так как и здесь оппозиция может воспользоваться слабость региональных властей и попробовать выиграть муниципальные выборы. Тот факт, что Виктор Зимин до сих пор не получил назначение на врио, говорит о том, что его судьба до сих пор не решена и во многом зависит от позиций его «патрона» Сергея Шойгу , который после президентской инаугурации ожидает серьезных изменений в структуре правительства РФ . Таким образом, инерционный сценарий будет довлеть над Зиминым вплоть до инаугурации президента РФ, в то время как оппозиция уже начинает предвыборную «движуху».

В то же время политологи считают, что поддержка Сергея Шойгу будет иметь ключевое значение для Виктора Зимина. «Республика относится к географии устойчивого влияния Сергея Шойгу, который остается одним из самых популярных министров и наверняка сохранит позиции на федеральном уровне, — отметил Андрей Кузнецов. — Поэтому достаточно высоко оцениваются шансы главы Хакасии Виктора Зимина продлить полномочия на третий срок. Несмотря на очень сложную ситуацию в бюджете региона, политические позиции Зимина достаточно устойчивы. Он стал рекордсменом-долгожителем на посту председателя совета Межрегиональной ассоциации „Сибирское соглашение“, лишь в прошлом году передав кресло главе Тувы».

Фото: kremlin.ru