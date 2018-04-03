В Уфе вручили спортивную премию «Молодость нации»

Татьяна Лебедева. Уфа вновь переживает «Молодость нации». В столице республики прошла церемония вручения общественной премии Фонда Римы Баталовой. В пятый раз были отмечены спортсмены с ограниченными физическими возможностями и их тренеры. По традиции это яркое событие в жизни башкирского спорта привлекает большое количество почетных гостей. В этом году среди них олимпийские чемпионы Александр Карелин

Обычное утро Александра Карелина. Ранний рейс из Уфы в Москву, съемки в телепрограмме, и, наконец, мастер-класс. Трехкратный олимпийский чемпион делился секретами мастерства с воспитанниками и гостями уфимской школы-интерната №5. Около сотни ребят со всех концов республики стали участниками знаковой тренировки. Для кого-то из самых юных борцов этот мастер-класс может открыть дверь в большой спорт.

Александр Карелин, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе: «Если из этих 80-100 человек хотя бы 5 человек поймут, что сделали правильный выбор, то эта встреча прошла не напрасно».

Многократный олимпийский чемпион рассказал о секретах своего мастерства, а также показал свои фирменные приемы. Александр Карелин дал и простые жизненные советы. В частности, призвал каждый день обязательно читать перед сном. Школьники засыпали легенду спорта вопросами. Про первую победу, любимую книгу и зачем борцу обязательно стричь ногти перед поединками.

Рустэм Хамитов: «Большое спасибо. Вы поддерживаете ребятишек, которые стараются, тянутся к спорту. И уже есть определенные результаты. Но результаты — это вторично. Главное, что эти необычные ребята чувствуют себя востребованными людьми и видят перспективы».

Общественная премия «Молодость нации» — проект 13-кратной паралимпийской чемпионки Римы Баталовой. Все началось в 2014 году и было приурочено к Олимпиаде в Сочи. Сейчас «Молодость нации» — традиционная премия, которую поддерживают общественные деятели, спортсмены и артисты.

Рима Баталова, депутат Госдумы РФ , многократная паралимпийская чемпионка: «Если есть всероссийский, то обязательно должен был быть и республиканский уровень. И у нас участвуют дети до 20 лет в этой премии».

В этом году премию вручали в семи номинациях. Награды получили как спортсмены и тренеры, так и меценаты и представители СМИ. В номинации «Прорыв года» победу одержал Билал Фазуллин. Всего за два года занятий спортом ему удалось пробиться на всероссийский уровень. Также отметили пловцов Ивана Голицына и Аделину Разетдинову, легкоатлетку Розалину Ахметшину и фехтовальщика Кирилла Васильева

Татьяна Лебедева, член Совета Федерации РФ , олимпийская чемпионка по легкой атлетике: «Те юные звездочки, которых сегодня наградили, в будущем составят костяк паралимпийской сборной страны».

По предложению Рустэма Хамитова спортсмены, награжденные премией «Молодость нации», могут в следующем году выступить в рамках Международных детских игр. Рима Баталова пообещала, что соберет команду, которая представит республику на домашних соревнованиях.