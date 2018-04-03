В Уфе вручили спортивную премию «Молодость нации» 

Уфа вновь переживает «Молодость нации». В столице республики прошла церемония вручения общественной премии Фонда Римы Баталовой. В пятый раз были отмечены спортсмены с ограниченными физическими возможностями и их тренеры. По традиции это яркое событие в жизни башкирского спорта привлекает большое количество почетных гостей. В этом году среди них олимпийские чемпионы Александр Карелин и Татьяна Лебедева.
Обычное утро Александра Карелина. Ранний рейс из Уфы в Москву, съемки в телепрограмме, и, наконец, мастер-класс. Трехкратный олимпийский чемпион делился секретами мастерства с воспитанниками и гостями уфимской школы-интерната №5. Около сотни ребят со всех концов республики стали участниками знаковой тренировки. Для кого-то из самых юных борцов этот мастер-класс может открыть дверь в большой спорт.
Александр Карелин, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе: «Если из этих 80-100 человек хотя бы 5 человек поймут, что сделали правильный выбор, то эта встреча прошла не напрасно».
Многократный олимпийский чемпион рассказал о секретах своего мастерства, а также показал свои фирменные приемы. Александр Карелин дал и простые жизненные советы. В частности, призвал каждый день обязательно читать перед сном. Школьники засыпали легенду спорта вопросами. Про первую победу, любимую книгу и зачем борцу обязательно стричь ногти перед поединками.
На встрече с Главой республики к Александру Карелину присоединились другие почетные гости премии «Молодость нации». Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Татьяна Лебедева, боксер Дмитрий Пирог, заслуженная артистка страны Диана Гурцкая. Рустэм Хамитов поблагодарил гостей республики за их общественную деятельность.
Рустэм Хамитов: «Большое спасибо. Вы поддерживаете ребятишек, которые стараются, тянутся к спорту. И уже есть определенные результаты. Но результаты — это вторично. Главное, что эти необычные ребята чувствуют себя востребованными людьми и видят перспективы».
Общественная премия «Молодость нации» — проект 13-кратной паралимпийской чемпионки Римы Баталовой. Все началось в 2014 году и было приурочено к Олимпиаде в Сочи. Сейчас «Молодость нации» — традиционная премия, которую поддерживают общественные деятели, спортсмены и артисты.
Рима Баталова, депутат Госдумы РФ, многократная паралимпийская чемпионка: «Если есть всероссийский, то обязательно должен был быть и республиканский уровень. И у нас участвуют дети до 20 лет в этой премии».
В этом году премию вручали в семи номинациях. Награды получили как спортсмены и тренеры, так и меценаты и представители СМИ. В номинации «Прорыв года» победу одержал Билал Фазуллин. Всего за два года занятий спортом ему удалось пробиться на всероссийский уровень. Также отметили пловцов Ивана Голицына и Аделину Разетдинову, легкоатлетку Розалину Ахметшину и фехтовальщика Кирилла Васильева.
Татьяна Лебедева, член Совета Федерации РФ, олимпийская чемпионка по легкой атлетике: «Те юные звездочки, которых сегодня наградили, в будущем составят костяк паралимпийской сборной страны».
По предложению Рустэма Хамитова спортсмены, награжденные премией «Молодость нации», могут в следующем году выступить в рамках Международных детских игр. Рима Баталова пообещала, что соберет команду, которая представит республику на домашних соревнованиях.