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Медведев поручил завершить разработку новой редакции Бюджетного кодекса
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Медведев поручил завершить разработку новой редакции Бюджетного кодекса 

Парламентская газета 44 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Проект новой редакции Бюджетного кодекса должен быть подготовлен к внесению в Госдуму в ближайшее время, сказал председатель Правительства Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.
По словам политика, сказанным во время встречи с главой Счётной палаты Татьяной Голиковой в Горках, свод правил должен стать отражением актуальных тенденций в экономических отношениях и отвечать макроэкономическим представлениям и целому ряду институтов, которые задействованы в экономике.
Председатель контрольного ведомства рассказала Медведеву о работе над новой редакцией кодекса. «Поэтому эту работу, безусловно, Правительству вместе с коллегами из Счётной палаты, с экспертным сообществом нужно будет в самое ближайшее время завершить и подготовить уже полноценный документ, который можно было бы рассматривать в Государственной Думе», — сказал Медведев.
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