«Спартак» отправился в Самару на матч с «Крыльями Советов» 

"Спартак" отправился в Самару, где сыграет в матче 1/4 финала Кубка России против «Крылья Советов».
Сегодняшний рабочий день спартаковцев начался в 10.45 утра с теоретического занятия. В 11.00 стартовала тренировка, которая продлилась около часа. Затем футболисты пообедали и выехали с базы в аэропорт Шереметьево. В 15.15 самолет с нашей делегацией возьмет курс на Самару, куда прибудет около шести вечера.
Вместе с Массимо Каррерой на игру отправляются 23 футболиста. Это Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Никола Максимович, Сердар Таски, Артем Тимофеев, Роман Зобнин, Марко Петкович, Марио Пашалич, Фернанду, Денис Глушаков, Александр Самедов, Зелимхан Бакаев, Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Софьян Ханни, Педро Роша, Зе Луиш и Луиз Адриану.
Напомним, что этот матч был запланированн на 28 февраля, и накануне «Спартак» прилетел в город на Волге. Но на следующий день матч был отменен из-за сильного мороза. Инспектор и главный арбитр измерили температуру воздуха и в соответствии с рекомендациями УЕФА приняли решение, что встреча не состоится в связи с неблагоприятными климатическими условиями.
Игра состоится 4 апреля, начало — в 17.30 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию.