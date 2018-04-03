Оперативная связь во время ЧП: Tele2 обеспечит экстренные службы Москвы сетью LTE‐450 на ЧМ‐2018

Tele2 обеспечит высокотехнологичной связью LTE‐450 устройства экстренных служб Москвы во время проведения чемпионата мира по футболу‐2018. В конце марта она прошла успешное тестирование на матче Россия — Бразилия на спортивной арене «Лужники». Такой ресурс позволит сотрудникам, ответственным за безопасность на матче, оставаться на связи даже в случае чрезвычайной ситуации или в условиях перегрузки мобильных сетей.

Качественная связь в самых труднодоступных местах

Оператор мобильной связи Tele2 установил приоритет в сети

LTE-450 для устройств экстренных служб Москвы во время проведения чемпионата мира по футболу-2018. Обеспечение высокотехнологичной связью будет проводиться совместно с Департаментом информационных технологий столицы.

Tele-2 — единственный оператор в России, обладающий частотами в 450 МГц. Главные преимущества сети — качественное покрытие, бесшовное соединение и высокая скорость передачи данных.

LTE-450 не оставит своих абонентов без связи даже в подвальных помещениях и зданиях со сложными архитектурными особенностями — оператор гарантирует проникновение качественного сигнала в самые труднодоступные точки.

Оперативная передача данных во время ЧП Благодаря этому сотрудники органов безопасности, присутствующие на турнире, смогут осуществлять оперативную передачу информации даже во время чрезвычайных ситуаций, а также во время перезагрузки мобильных сетей. По словам заместителя руководителя Департамента информационных технологий Москвы Александра Горбатько, устройства с поддержкой

LTE-450 позволяют не только совершать качественные звонки, но и обмениваться видеоданными.

Такая технология значительно упрощает взаимодействие с оперативным центром при работе в местах массового скопления людей. «Именно поэтому для столь серьезного мероприятия тестируется совершенно новая система коммуникации, работающая в современном высокотехнологичном стандарте», — уточнил он.

Проверка на «Лужниках»

В конце марта

LTE-450 прошла успешное тестирование бригадами скорой помощи и членами оперативного штаба во время проведения матча Россия — Бразилия в «Лужниках» — главной спортивной арене предстоящего чемпионата мира. «Мы провели предварительную настройку базовых станций и протестировали связь, чтобы гарантировать качественный сервис, высокие скорости и бесперебойную коммуникацию, даже при пиковых нагрузках на сети в других частотных диапазонах», — заявил технический директор макрорегиона «Москва» Tele2 Алексей Дмитриев

Чемпионат мира по футболу стартует в России 14 июня 2018 года. Матчи пройдут в 11 городах страны.