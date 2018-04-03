Сколько зарабатывают звёзды КХЛ

Топ-10 богачей КХЛ и их копии из НХЛ.

В январе этого года «Чемпионат» опубликовал зарплатные ведомости клубов КХЛ. Коллеги из Sports.ru подхватили нашу инициативу и сделали достоянием общественности данные о контрактах игроков. Мы приводим десятку самых высокооплачиваемых хоккеистов лиги, а заодно выявляем игроков НХЛ, которые получают соотносимые деньги. Проводя параллели, стоит оговориться, что и в том, и в другом случае указаны цифры без вычета налогов, которые за океаном существенно выше.

ЦСКА серьёзно потратился, забрав оптом из «Сибири» сразу троих нападающих. Мало того что москвичи выложили за трансфер Максима Шалунова, Сергея Шумакова Константина Окулова около 400 млн рублей, так ещё и контракты им выдали довольно жирные. Больше всех повезло Шалунову, который автоматически стал самым дорогим форвардом красно-синих. Оно и понятно: перед выходом на рынок вокруг будущего Максима витало немало слухов. На горизонте то и дело появлялся «Чикаго». Если бы челябинец выбрал «Блэкхоукс», он мог бы получить разве что половину от того контракта, что ему дали в ЦСКА. Впрочем, причины, по которым Шалунов не поехал в НХЛ, не только финансовые. Обе стороны признали, что пересекать Атлантику ему рано.

В НХЛ почти столько же, сколько Шалунов, получает его ровесник Владислав Наместников. В то время пока первый обживался на Ленинградском проспекте, пытаясь привыкнуть к полупустым трибунам, второй штамповал очки в первом звене «Тампы». Наместников хоть и не играл за «молодёжку», в отличие от Шалунова, опередил Максима в развитии. Владислав съездил уже и на чемпионат мира, и на Кубок мира, тогда как форварда ЦСКА в последней момент отцепили от Олимпиады. Здесь и сейчас Шалунов получает даже больше Наместникова, но эта ситуация продлится недолго. Летом у племянника Вячеслава Козлова заканчивается контракт, и если «Рейнджерс» хотят его сохранить, должны выложить как минимум $ 4 млн Алексей Марченко ($ 2,2 млн) vs Эса Линделл ($ 2,2 млн)

Из всех энхаэловцев, которых минувшим летом вернул ЦСКА, Алексею Марченко «Роснефть» насыпала больше всех. И это немного странно, учитывая, что «Торонто» выставил россиянина на драфт отказов, а Марченко — это далеко не Войнов и даже не Марков в его нынешнем состоянии. Алексей никогда не был защитником, который решает в большинстве и определяет игру команды. В общем, на первый взгляд кажется, что «армейцы» переплатили. Да и на второй — тоже. Марченко долгое время не мог набрать форму, из-за чего чуть не остался без Олимпиады. Справедливости ради, его контракт больше заслуживает Никита Нестеров . Если сравнивать с тем, что Марченко платили в НХЛ, ЦСКА увеличил его контракт почти на миллион долларов. И это без учёта налогов. В «Далласе» столько же, сколько сейчас Алексей, получает Эса Линделл. Финн на два года младше россиянина и, так же как он, играл на прошлогоднем Кубке мира. Роль Линделла в «Далласе» мало чем отличается от той, что была у Марченко в «Торонто» и «Детройте». Преимущественно это защитник третьей пары. С той лишь разницей, что Эсу подпускают к спецбригадам большинства, а у Алексея такой привилегии не было. В любом случае это игроки одного калибра.

Пространные рассуждения о том, что было бы, решись Сергей Мозякин однажды рвануть в НХЛ, не утихают уже несколько лет. Его хором называют лучшим игроком, выступающим за пределами сильнейшей лиги планеты. Для такого статуса $ 2,4 млн — крохи. Даже если сравнивать с Ильёй Ковальчуком , которого капитан «Магнитки» неоднократно оставлял позади в бомбардирской гонке, это почти в два раза меньше! Человек, переписавший все мыслимые и немыслимые рекорды нашего чемпионата, не входит даже в пятёрку самых высокооплачиваемых игроков КХЛ. То, что «Магнитка» повысила ему контракт до $ 3,2 млн, выглядит логичным шагом, если бы не одно «но». Заслуженные деньги Мозякин получит, уже минуя пик карьеры. Сложно предсказать, сколько получал бы Мозякин в НХЛ, отправься он туда два-три года назад. С одной стороны, принято считать, что для заокеанских боссов европейские звёзды никто и звать их никак. С другой стороны, Евгений Медведев Вадим Шипачёв получали солидные контракты после 30 лет. Мозякин до недавнего времени вполне мог бы рассчитывать на $ 3-4 млн, а вот его нынешнюю зарплату в «Металлурге» получает Антуан Руссель. Французский форвард оборонительного плана никогда не набирал и 30 очков за сезон. Казалось бы, он не ровня Сергею. Однако на чемпионатах мира Руссель порой выступал даже результативнее Мозякина.

Да-да, на данный момент чешский центрфорвард зарабатывает даже больше, чем капитан «Магнитки». Подносчик снарядов для Мозякина обходится уральцам дороже самого Мозякина. Скоро эта ситуация может измениться, но Геннадию Величкину впору будет переподписывать чеха вслед за капитаном. И страшно предположить, какой контракт может запросить Ян, если даже сейчас он самый дорогостоящий иностранный форвард в КХЛ. Два Кубка Гагарина вполне отбивают его нынешнюю зарплату. Но выиграет ли «Магнитка» хотя бы ещё один трофей, если повысит Коваржу жалование? Вопросы, вопросы. Коварж шесть раз в своей карьере набирал свыше 50 очков за сезон. Было это, правда, в чешской Экстралиге и КХЛ. Сэму Ганье, получающему на $ 200 тыс. больше, эта отметка покорилась всего один раз — в прошлом сезоне. Разница в том, что полсотни очков он выбил в НХЛ. Сегодня Ганье выходит на лёд вместе с братьями Седин, которые по окончании сезона завершат карьеру, но может играть и на позиции Коваржа, то есть в центре нападения. Ганье на год младше чешского форварда, но если Ян только собирается попробовать себя за океаном, то для Сэма это уже 11-й сезон в НХЛ.

Приехав в КХЛ, Андрей Марков стал вторым по величине заработной платы защитником лиги. «Ак Барс» переплатил, чтобы заманить ветерана? Возможно. По ходу сезона к его игре было немало вопросов. Но если говорить о запросах самого Маркова, то он оказался вполне прижимист. Такого скромного контракта, как в Казани, у него не было последние 10 лет. При переговорах с «Монреалем», которые закончились неудачей, Андрей просил $ 6 млн И находились те, кто считал, что защитник этих денег вполне заслуживает. Так что, с одной стороны, ветеран пошёл на существенное понижение, а с другой, для нынешнего «Ак Барса» это очень серьёзные деньги. Впору считать это рекордной для КХЛ пенсией.

Контракт Маркова с «Ак Барсом» наверняка станет последним в его карьере. У Мэттью Дамбы из «Миннесоты», который получает на $ 100 больше легендарного российского защитника, тоже в какой-то мере действует последний контракт. Последний не звёздный контракт. Этим летом темнокожий блюлайнер, которому осталось совсем немного до полсотни очков, наверняка выторгует большие деньги. Этому парню 23 года, и играет он явно не на $ 2,7 млн Марков в его возрасте только дебютировал в НХЛ, курсировал между основой и фармом, а получал меньше миллиона.

Удержать игрока в КХЛ порой выходит дороже, чем вернуть его из НХЛ. В этом на личном примере убедились боссы ЦСКА. Не переподпиши минувшим летом контракт с Ильёй Сорокиным, в грядущее межсезонье им бы пришлось перевернуть рынок вверх дном в поиске нового вратаря. Молодой парень, который на момент перехода из «Кузни» в ЦСКА был только третьим номером в иерархии московского клуба, «съел» всех конкурентов и получил зарплату свыше 100 млн рублей. Заслуженно ли? Если учесть, что Василий Кошечкин получает в «Магнитке» не многим меньше, а Сорокин не хуже и намного перспективнее, то вполне. Сорокину только предстоит дебютировать в «Айлендерс», и будет это не раньше 2020 года, тогда как Михал Нойвирт в сезоне-2014/15 провёл за «островитян» пять матчей. Это было в тот период, когда чех после ухода из «Вашингтона» никак не мог бросить якорь в какой-либо из команд. На определённом этапе он замахивался на то, чтобы стать первым номером «Кэпиталз», но сейчас карьера Нойвирта идёт на спад. У Ильи же всё впереди. В НХЛ россиянин вполне сможет зарабатывать больше, чем в ЦСКА. Только не сразу, а по прошествии нескольких сезонов.

Самым высокооплачиваемым вратарём КХЛ финский гигант стал после скандального перехода из «Сибири» в СКА. Тонкая душевная организация Микко Коскинена не выдержала скачка курса валют. Финн не придумал ничего лучше, чем устроить забастовку. Выкрутив руки Кириллу Фастовскому, он добился своего. В итоге в выигрыше оказались все: СКА с Коскиненом в воротах выиграл долгожданный Кубок Гагарина, Микко получил серьёзную прибавку к зарплате, а «Сибирь» обрела гармонию с Александром Салаком. Любопытно, что до конца сезона-2014/15 «армейцы» компенсировали новосибирцам разницу в зарплатах чеха и финна. В НХЛ на уровне Коскинена получают считаные единицы вратарей. В лиге, где Кэри Прайс заключает контракт на $ 10 млн, удивляться этому не стоит. Впрочем, есть одна команда, где на голкиперах экономят. Брайан Эллиот из всех стражей ворот «Филадельфии» провёл больше всего игр, а зарабатывает он на $ 100 тыс. меньше Коскинена. Любопытно, что сезон-2015/16 стал для обоих знаковым: канадец стал лучшим по проценту отражённых бросков в регулярном чемпионате НХЛ, а финн в плей-офф КХЛ. При этом Эллиот, в отличие от Коскинена, не играл ни на Олимпиаде, ни на Кубке мира.

В 2015 году СКА сделал Вячеслава Войнова самым дорогим защитником КХЛ. И это буквально сразу после освобождения из калифорнийской тюрьмы. Кто-то скажет, что питерский клуб вернул на родину двукратного обладателя кубка Стэнли, но, по сути, Славе просто некуда было ехать. Играть в НХЛ ему бы всё равно никто не позволил. Из-за позиции лиги он даже вынужден был пропустить Кубок мира. В сегодняшней НХЛ копия Войнова — Майкл дель Зотто. Тем более что они одногодки и даже выбраны были на одном драфте. Правда, канадец в первом раунде, а россиянин — во втором. Дель Зотто Кубок Стэнли не выигрывал, зато в своей карьере он набирал свыше 40 очков за сезон, что с Войновым не случалось. В «Ванкувере» дель Зотто выходит во второй паре. Думается, россиянин в нынешней форме вполне потянул бы эту роль.

Павел Дацюк обещал закончить карьеру в родном Екатеринбурге, но летом 2016 года у «Автомобилиста» не было средств, чтобы удовлетворить запросы Волшебника. Сегодня уральский клуб набрал финансовой мощи, а Дацюк стал ближе к тому, чтобы повесить коньки на гвоздь. Совсем скоро он снова окажется на развилке. Ну а последние два сезона Павел был одним из двух самых высокооплачиваемых игроков как СКА, так и всей КХЛ. Благо и его статус вполне соотносим со статусом Ильи Ковальчука. Это два равновеликих хоккеиста, которые примерно с одинаковой зарплатой нередко играли в одном звене и даже успели сообща взять Кубок Гагарина и золото Олимпиады.

Возможно, на уровне КХЛ контракт на сумму свыше 250 млн рублей кажется чем-то безумным. Тем более если учесть, что Дацюк в его нынешнем состоянии — это измученный травмами ветеран, который творит чудеса уже не каждую игру, а через раз. А вот в НХЛ $ 4,4 млн для мастера такого уровня — это сущие копейки. Собственно, в свой последний сезон за «Детройт» он получал $ 7,5 млн На уровне петербургского контракта Павла в «Ред Уингз» получает скромный Даррен Хелм, который за свою карьеру даже близко не подбирался к своему великому одноклубнику ни по статистике, ни по влиянию на команду.

И, наконец, мы подобрались к развязке. Вот уже пятый сезон титул самого высокооплачиваемого игрока КХЛ удерживает Илья Ковальчук. С первого места в хоккейном списке Forbes его не смогли подвинуть ни Александр Радулов , получивший баснословный контракт от ЦСКА, ни Павел Дацюк, также вернувшийся в Россию из-за океана. Случай Ковальчука стоит особняком ещё и потому, что, когда он променял «Нью-Джерси» на СКА, курс доллара был в районе 30 рублей. То есть Илья заключал контракт на $ 10 млн, что даже по меркам сильнейшей лиги мира очень серьёзные деньги. Иначе он вряд ли решился завершить карьеру в НХЛ, забыв о долгосрочных отношениях с «Девилз».

За годы, проведённые в Петербурге, контракт Ковальчука серьёзно девальвировался. Мы можем только догадываться, компенсировал ли СКА ту самую разницу в курсе валют. Напомним, что контракты в КХЛ заключаются исключительно в рублях. Прошлым летом Илья подписал однолетний контракт примерно на ту же сумму, что и предыдущее соглашение. Сделал ли он скидку СКА — вопрос спорный. Тогда как с Никитой Кучеровым и «Тампа-Бэй» всё куда однозначнее. Россиянин, который, в отличие от Ковальчука, ещё не завоёвывал индивидуальных трофеев, пошёл на серьёзные уступки Стиву Айзерману

$ 4,5 млн — это явно не сумма контракта игрока, претендующего на «Харт Трофи» и «Арт Росс». Куда больше это походит на жалование мотивированного ветерана, у которого ещё есть порох в пороховницах. Вернувшись в НХЛ, Ковальчук вполне может рассчитывать на те же деньги, что получал в СКА. Кто знает, быть может, один сезон Ковальчук с Кучеровым отыграют с примерно одинаковой зарплатой, после чего их доходы отправятся в разных направлениях. Заключать новый контракт Никите предстоит только летом 2019 года.