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Кейти Лотц вернется в «Стрелу» в финале 6 сезона
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Кейти Лотц вернется в «Стрелу» в финале 6 сезона 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
У создателей «Стрелы» для поклонников сериала есть, как водится, новости и плохие, и хорошие. Плохую новость о том, что Уилла Холланд окончательно попрощалась со «Стрелой», шоураннеры уже прокомментировали, хорошая же новость заключается в том, что в финале текущего 6 сезона будем встречать уже знакомую гостью — Кейти Лотц в роли Сары Лэнс / Канарейки.
Как следует заплутав во времени в «Легендах завтрашнего дня», Сара Лэнс вернется в настоящее время в Стар-сити в финале 6 сезона, который выйдет в эфир в четверг, 17 мая 2018. Актриса уже приступила к тренировкам со своими коллегами по «Стреле» и успела поделиться фотографией у себя в Twitter:
Guess who’s coming back for #Arrow season finale? 😈 https://t.co/CkkdwOJI7l pic.twitter.com/xACtnYnxsi
— Caity Lotz (@caitylotz) March 29, 2018
Хотя сейчас у Кейти Лотц есть, по сути, «собственный» сериал, «Легенды завтрашнего дня», «Стрелу» она по-прежнему иногда навещает — благодаря кроссовер-эпизодам. А в качестве основного персонажа Сару Лэнс вывели из «Стрелы» еще в ноябре 2015 года.
попкорнnews
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