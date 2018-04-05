Ловчев: попытаемся через суд вернуть права на эмблему МФСО «Спартак»

Новый председатель Международного физкультурно-спортивного объединения (МФСО) «Спартак» Евгений Ловчев в своём телеграм-канале поделился мнением о ситуации с эмблемой красно-белых, которая обществу с определенных пор не принадлежит.

«Как известно, я стал председателем Международного физкультурного общества «Спартак» имени Николая Петровича Старостина . Сегодня в Москве была пресс-конференция, где мы, в частности, говорили, что классическая эмблема «Спартака» — ромб красного цвета с белыми каймой, полосой и буквой «С» — обществу с некоторых пор не принадлежит.

Эмблема была продана бывшим председателем общества Анной Алешиной. Она провела так называемую процедуру отчуждения. Не вдаваясь в подробности: товарный знак продали компании, которая была зарегистрирована на сына Анны Алешиной — Алексея.

Вот я и задался вопросом — где должен быть ромб (или, если хотите, товарный знак): в чьей-то семье или в обществе «Спартак»? Тем более, когда права на него передавались непонятным людям по таким сомнительным схемам.

Мне скоро 70 лет. И мне ничего не нужно. Просто, когда узнал, в каком состоянии общество «Спартак», которое носит имя Старостина, а он для меня все, не мог не согласиться это общество возглавить. И сделать так, чтобы спартаковский ромб вернулся в «Спартак», а не принадлежал какому-то лицу. Ведь, по сути, был создан семейный подряд для этого самого отчуждения.

Мы видим, сколько сейчас спортсменов из обществ ЦСКА, «Динамо» выступают за сборные России по разным видам спорта. У «Спартака» их нет. Нет и эмблемы-товарного знака.

Понятно, какие силы стоят за ЦСКА, «Динамо». Мы бы хотели, чтобы спартаковских спортсменов спонсировали бизнесмены, которые любят и болеют за «Спартак». И эти предприниматели были бы причастны к успехам спортсменов, это положительно сказывалось бы на их имидже.

Сейчас мы попытаемся через суд вернуть права на эмблему международному обществу «Спартак». Возможно, суд найдет зацепки в той процедуре отчуждения товарного знака.