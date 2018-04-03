Праздник труда отметили в Химках спартакиадой 

В ней приняли участие градообразующие предприятия округа. Такие как НПО имени Лавочкина, «Факел», «Мосэнерго» и МКБ «Истра».
80 сотрудников предприятий сдавали нормативы, показывая свою физическую подготовку. Участников поделили на возрастные категории. Всего было шесть дисциплин: тест на гибкость, прыжок в длину, отжимание, плавание, настольный теннис и дартс.
В мероприятии участвуем уже в шестой раз, это шестая подряд спартакиада, каждый год мы собираем
любителей-спортсменов
из наших сотрудников из простых инженеров и привозим сюда
— Татьяна Комова, руководитель спортивной команды НПО имени Лавочкина.