Праздник труда отметили в Химках спартакиадой

80 сотрудников предприятий сдавали нормативы, показывая свою физическую подготовку. Участников поделили на возрастные категории. Всего было шесть дисциплин: тест на гибкость, прыжок в длину, отжимание, плавание, настольный теннис и дартс.

В мероприятии участвуем уже в шестой раз, это шестая подряд спартакиада, каждый год мы собираем

любителей-спортсменов

из наших сотрудников из простых инженеров и привозим сюда

— Татьяна Комова, руководитель спортивной команды НПО имени Лавочкина.