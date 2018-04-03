«Погибнет китайская драматургия»: Николая Коляду не пустили работать в Пекин

Через неделю Николай Коляда должен был лететь в Пекин, чтобы преподавать китайским театралам, но режиссёр не смог получить рабочую визу.

— Вчера мне дали туристическую визу, я написал китайцам, они мне сказали: «Нет, мы вам не сможем заплатить, вы же приедете работать, а это очень опасно», — рассказал Е1.RU Николай Коляда. — Если приедешь и начнёшь работать, тебя же возьмут за жабры. Очень жалко, конечно, долго готовился. Всё из-за того, что в китайском посольстве какие-то дикие очереди, там нужно много документов, справку о несудимости, из-за того, что я родился в Казахстане, нужно что-то ещё.

Туристическую визу Николаю Коляде дали на три месяца, и он решил, что ближе к лету всё-таки слетает в Китай, но не как преподаватель, а как турист.

— Рабочая поездка невозможна, я сам боюсь, я поеду читать лекции, а меня посадят в какую-нибудь яму и расстреляют, поэтому я уж лучше дома, — добавил Николай Коляда.

У себя на страничке во «ВКонтакте» Коляда с иронией написал: «И останутся китайские драматурги в Пекинской академии драмы без моих советов. И погибнет китайская драматургия (в конце режиссёр поставил много улыбающихся смайликов)».