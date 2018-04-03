Анастасия Седова: «Каждый день по часу жду допинг-офицеров на автозаправке»

Российская лыжница Анастасия Седова в интервью «Команда России» отметила, что ежедневно выезжает за город, чтобы соответствовать требованиям ВАДА

— Ваш отец Николай Евгеньевич рассказал, что вы с Петром вынуждены ежедневно сидеть с 18 до 19 часов на автозаправочной станции в ожидании возможного визита допинг-офицеров.

— Мы живем в Сарове, а это, как известно закрытый город. Одно из условий для восстановления РУСАДА заключалось в том, что мы не должны «ставить промежутки» в закрытых городах. Пришлось выезжать за колючку на автозаправку, что километрах в пяти от города. Сидим в автомобиле и ждем — вдруг приедут.

— Хоть раз приехали?

— Нет. Но не хочется желтую карточку получить и подпортить себе репутацию. Вот и вычеркиваем каждый день час из жизни. У меня нет детей, а у Пети дочь. Лучше бы он это время с ней проводил.

— Он в Нижнем Новгороде живет. И его нет в системе АДАМС.

— Не дорос?

— Это не всегда от уровня спортсмена зависит. Сергей Турышев , который в этом году заканчивает карьеру, бегал на этапах Кубка мира, но в системе АДАМС не состоял. Анастасию Доценко на год из нее вывели, а потом опять ввели. В ВАДА​ сами решают, кого туда включать, а кого нет.

Напомним, что включение в пул тестирования обязывает спортсмена своевременно предоставлять информацию о своем местонахождении. «Одночасовой интервал» — это 60-минутный промежуток времени с 05.00 до 23.00, который спортсмен, включенный в пул тестирования, устанавливает на каждый день по своему усмотрению. В этот час он обязан находиться по указанному адресу и быть доступным для тестирования. Изменение указанного «одночасового интервала» возможно не позднее, чем за 5 минут до его начала. Неуказание «одночасового интервала» или отсутствие по указанному адресу является нарушением правил доступности для тестирования, которое может повлечь за собой нарушение антидопинговых правил.