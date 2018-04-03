Прогнозы на НБА. Ставки на матчи Кливленд — Торонто, Клипперс — Сан-Антонио

«Рэпторс» наберут от 58 очков за половину с «Кавс», «Спёрс» одолеют «Клипперс» — в «Большом куше».

Приличные потери понёс банк рубрики по итогам прошедшего выпуска, ведь главная ставка принесла разочарование. «Рэпторс», на которых и был сделан прогноз, три четверти на равных бились с «Селтикс» и даже имели минимальное преимущество, но полностью уступили в решающем отрезке. Брэд Стивенс придержал на скамейке Морриса, выпустив старт с парой больших Бэйнс — Хорфорд, а Маркус выдал 25-очковое выступление, выйдя на паркет уже по ходу матча. Баскетболисты «Торонто» крайне неубедительно выглядели при атаках с дальней дистанции и реализовали лишь 23% трёшек. Если учесть, что «Бостон» ещё и штрафных исполнил больше, то виктория хозяев смотрится вполне логичной.

Зато поддержал банк на плаву Драммонд, от которого требовалось не менее 17 результативных баллов во встрече с «Никс». Однако встреча началась не слишком удачно, и в первой половине Андре смазал несколько простых мячей. После перерыва лидеру «Пистонс» удалось собраться, и даже исполнение бросков с линии, казавшееся вечной проблемой, получилось успешным. Центровой «Детройта» попал 6 штрафных из 8, добавив столь необходимые атаки с игры, и закончил поединок с 22 набранными очками.

Таким образом, в банке содержится 45 262 фишки.

Ставка № 1 Событие — матч регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» — «Торонто Рэпторс».

Линия — победа хозяев/гостей с учётом ОТ — 1.89/2.02, фора (-1,5) за 1.96. Тоталы — хозяева (112,5) за 1.92, гости (110,5) за 1.85, общий (223) за 1.96. Выбор — индивидуальный тотал «Рэпторс» в первой половине больше 56,5 очков с коэффициентом 1.75 Ставка — 2000 фишек (возможная прибыль — 1500 фишек). Ближайший игровой день изобилует интереснейшими противостояниями, и начнём с одного из наиболее интригующих. «Рэпторс» проводят выдающийся по собственным меркам сезон, но до сих пор не избавились от некоторых психологических комплексов. В важнейшие минуты противостояний с сильными соперниками банда Дуэйна Кейса способна перегореть и начать паниковать. Поэтому сделаем прогноз на уверенное выступление «Торонто» в первой половине, поставив на пробитие тотала в 56,5 очков. В нынешнем регулярном чемпионате «Кавальерс» дважды встречались с Дерозаном и компанией, и оба раза кольцо «Кливленда» за две стартовые четверти принимало в себя огромное количество бросков. В одной битве «Рэпторс» отметились 65 очками за первую половину, а в другой выдали сумасшедшие 79. Станет ли коллектив Ларри Дрю защищаться на полную катушку с первых же минут? Вряд ли. Леброн способен за счёт одного нападения держать команду на дистанции одного рывка, и совершить его ближе к окончанию сражения. На активную оборону на протяжении всей игры у хозяев сил не хватит, поэтому начало сшибки станет реальным шансом для «Торонто» создать определённый задел.

После поражения от «Селтикс» у «Рэпторс» возникает сложная ситуации для сохранения первой строчки в конференции. А судя по тому ходу, который набрал «Кливленд», Леброн с товарищами всерьёз нацелились на третье место на Востоке. При таком раскладе парни Дуэйна Кейси обязаны упереться всеми силами и отстоять лидирующие позиции, иначе рискуют вылететь уже во втором раунде плей-офф. Ожидаю от «Торонто» очень агрессивной первой половины и большого количества очков, ведь до «Бостона» Дерозан и остальные уже к большому перерыву отгружали четыре раза подряд не менее 58 баллов.

Ставка № 2 Событие — матч регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» — «Сан-Антонио Спёрс».

Линия — победа хозяев/гостей с учётом ОТ — 2.05/1.86, фора (+1,5) за 1.95. Тоталы — хозяева (103,5) за 1.87, гости (105,5) за 1.93, общий (208,5) за 1.94. Выбор — победа «Спёрс» с форой «-2» с коэффициентом 2 Ставка — 2000 фишек (возможная прибыль — 2000 фишек). Переносимся с Востока на Запад, где рубка за попадание в кубковую восьмёрку выходит на финишную прямую. Как только пошли разговоры о том, что «Спёрс» уже не те и без Кавая выгоднее слить остаток сезона, так «Сан-Антонио» преобразились и взлетели до четвёртой строчки конференции. А вот «Клипперс» к решающему отрезку сезона подошли из рук вон плохо, и с огромной долей вероятности скоро смогут выбирать лучшие места для рыбалки. Вроде бы победы над «Рэпторс» и «Бакс» должны были придать парням Дока Риверса дополнительную уверенность, но последовавшие затем поражения от «Трэйл Блэйзерс» и «Пэйсерс» свели на нет все старания.

В отсутствие Беверли и Теодосича основные функции по розыгрышу мяча возьмёт на себя Риверс-младший. А что Остин сделает с Мюрреем, который совсем недавно успешно оказывал сопротивление даже Уэстбруку и Харденом? В таком случае наибольшее давление «Лос-Анджелес» постарается оказывать через форвардов, но и здесь Поповичу есть чем ответить. На каждой позиции тренер «Сан-Антонио» обладает добротными оборонцами, поэтому предсказуемое нападение калифорнийцев скорее всего получится притормозить. Другое дело, что сами «Спёрс» периодически испытывают трудности с набором очком, но звёздный статус Олдриджа и опытные ветераны помогут команде не проседать в нападении. На скамейке «Клипперс» находятся 1,5 полезных человека, а в резерве «Сан-Антонио» три будущих члена Зала славы и качественные ролевики. Очевидно, что при более глубоком и разностороннем составе вся надежда Дока Риверса связана лишь с банальным «авось полетит». В двух очных дуэлях в этом сезоне Попович оба раза уверенно и с запасом переигрывал своего визави, поэтому ожидаем продолжения тенденции. Итого: сделано 2 ставки на сумму 4000 фишек. В банке осталось 41 262 фишки.