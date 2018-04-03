Фан-зону ЧМ-2018 в Петербурге оборудуют дополнительными выходами в целях безопасности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. / ТАСС /. Петербургскую фан-зону, которая будет работать в дни чемпионата мира по футболу 2018 года на Конюшенной площади, оборудуют тремя дополнительными выходами по соображениям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба городского правительства.

"Вице-губернатор Александр Говорунов провел выездное совещание на Конюшенной площади, где с 14 июня по 14 июля пройдет Фестиваль болельщиков чемпионата мира по футболу. С участием представителей всех задействованных структур на встрече обсуждались вопросы организации работы фан-зоны и обеспечение безопасности. Как и на Кубке конфедераций ФИФА, доступ на площадь будет осуществляться через три входа. В этом году организаторы оборудуют три дополнительных выхода, отдельный въезд предусмотрят для транспорта, который будет доставлять грузы для обеспечения работы фан-зоны", — говорится в сообщении.

Всего фан-зона в Петербурге сможет принять до 15 тыс. человек. В целях безопасности, в близлежащих магазинах запретят продажу алкоголя в стеклянных бутылках. Кафе и рестораны будут продавать горячительные напитки только на разлив.

Отмечается, что вице-губернатор распорядился проработать вопрос движения туристических катеров и речных судов по протекающему вблизи фан-зоны каналу Грибоедова. " [Также вице-губернатор поручил] провести разъяснительную работу с жильцами домов, расположенных около

" [Также вице-губернатор поручил] провести разъяснительную работу с жильцами домов, расположенных около Конюшенной площади. Кроме того, вице-губернатор дал указание дополнительно проверить чердаки и подвалы", — говорится в сообщении пресс-службы.

Конюшенная площадь — одна из центральных площадей Петербурга. Рядом с ней расположены Марсово поле, храм Спаса на Крови и другие достопримечательности города. В дни проведения Кубка конфедераций на площади организовывали фан-зону для болельщиков.