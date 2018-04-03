Ещё
Чаплин: История со священником и «Муркой» — омерзительная
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чаплин: История со священником и «Муркой» — омерзительная 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Журналист Александр Невзоров на своей странице в Twitter опубликовал ролик, на котором видно, как православный батюшка распевает блатную песню «Мурка» в одном из ресторанов. Видео вызвало большой резонанс среди пользователей Сети, которые не оценили выступления батюшки, посчитав «православный блатняк» недостойным поведением представителя церкви.
Протоиерей Всеволод Чаплин в эфире НСН рассказал что нужно делать с представителями церкви, которые позволяют себе такое поведение в публичном пространстве.
«Какой народ, такое и духовенство, к сожалению. У нас много людей со смешанной культурой. Это люди, которые слушают Шнурова, матерятся в публичном пространстве, ходят на нашу попсу и следуют блатной культуре. Увы, среди духовенства такие люди тоже попадаются. Я считаю, что настает время, когда можно серьезно менять наше духовенство сверху донизу. Понятно, что людей мало, понятно, что сейчас не каждый человек хочет идти в священники из-за бесправия духовенства, а из-за снижающегося социального статуса священнослужителей, некоторые священники уходят на светскую работу полностью или частично. Тем не менее нужно все-таки менять культурный слой, культурный срез, по крайней мере среди того духовенства, которое имеет какие-то административные должности и возглавляют целые церковные регионы. А тех, кто поет «Мурку» нужно в деревню ссылать, сколько бы у них не было денег и сколько бы у них не было административных преференций», — констатировал Чаплин.
РПЦ: Папа Римский знает, что мы живем в аду Протоиерей добавил, что хоть и не смотрел сам ролик и не может с точностью сказать, когда он был снят и кто его участники, но «сама история конечно омерзительная». «Поэтому здесь надо ставить вопрос о том, что нам вообще нужно другое духовенство, нам нужна очень серьезная кадровая реформа в церкви», — резюмировал о. Всеволод.
В свою очередь зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе пояснил НСН, что любые комментарии в данной ситуации пока преждевременны.
«Я считаю, что нужно все проверить, действительно ли это священнослужитель, действительно ли это его голос и то, когда и при каких обстоятельствах записан этот ролик. Без этой информации, я считаю, что комментарий здесь преждевременен», — ответил Кипшидзе.
Однако, в ситуации попытался разобраться протодиакон Андрей Кураев. На своей странице в Facebook он уточнил: «Солист: личный секретарь Архиепископа Тираспольского и Дубоссарского архимандрит Венедикт (Цирков). Соответственно, глава застолья — архиепископ Савва…Но служит Цирков в Москве. В храме Троеручицы на Каширском шоссе…И действие происходит отнюдь не в Молдавии, а именно в „большой трапезной“ этого московского храма…»
Национальная Служба Новостей: последние новости
Россия идет на ЧМ-2018 «слабейшим» составом? Россияне отквитали один мяч в футбольном матче Мариничев: Мировая политика все больше напоминает «Звездные войны»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы доходы российских хоккеистов21
Названы претенденты на проведение ОИ-202611
Голый заезд22
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Сборную России лишили серебра54
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение