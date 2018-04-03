Чаплин: История со священником и «Муркой» — омерзительная

Журналист Александр Невзоров на своей странице в Twitter опубликовал ролик, на котором видно, как православный батюшка распевает блатную песню «Мурка» в одном из ресторанов. Видео вызвало большой резонанс среди пользователей Сети, которые не оценили выступления батюшки, посчитав «православный блатняк» недостойным поведением представителя церкви.

Протоиерей Всеволод Чаплин в эфире НСН рассказал что нужно делать с представителями церкви, которые позволяют себе такое поведение в публичном пространстве.

«Какой народ, такое и духовенство, к сожалению. У нас много людей со смешанной культурой. Это люди, которые слушают Шнурова, матерятся в публичном пространстве, ходят на нашу попсу и следуют блатной культуре. Увы, среди духовенства такие люди тоже попадаются. Я считаю, что настает время, когда можно серьезно менять наше духовенство сверху донизу. Понятно, что людей мало, понятно, что сейчас не каждый человек хочет идти в священники из-за бесправия духовенства, а из-за снижающегося социального статуса священнослужителей, некоторые священники уходят на светскую работу полностью или частично. Тем не менее нужно все-таки менять культурный слой, культурный срез, по крайней мере среди того духовенства, которое имеет какие-то административные должности и возглавляют целые церковные регионы. А тех, кто поет «Мурку» нужно в деревню ссылать, сколько бы у них не было денег и сколько бы у них не было административных преференций», — констатировал Чаплин.

РПЦ : Папа Римский знает, что мы живем в аду Протоиерей добавил, что хоть и не смотрел сам ролик и не может с точностью сказать, когда он был снят и кто его участники, но «сама история конечно омерзительная». «Поэтому здесь надо ставить вопрос о том, что нам вообще нужно другое духовенство, нам нужна очень серьезная кадровая реформа в церкви», — резюмировал о. Всеволод.

В свою очередь зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе пояснил НСН, что любые комментарии в данной ситуации пока преждевременны.

«Я считаю, что нужно все проверить, действительно ли это священнослужитель, действительно ли это его голос и то, когда и при каких обстоятельствах записан этот ролик. Без этой информации, я считаю, что комментарий здесь преждевременен», — ответил Кипшидзе.