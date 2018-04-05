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Суперфинал российского Global Management Challenge впервые проходит в Подмосковье
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Суперфинал российского Global Management Challenge впервые проходит в Подмосковье 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Суперфинал национального чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge стартовал в четверг в Подмосковье, в нем принимают участие 16 команд, победитель поедет на международный финал чемпионата в Дубае, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.
В четверг заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев дал старт суперфиналу национального чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge. В суперфинале соревнуются 16 команд за титул чемпиона России в профессиональной и студенческой лигах. Лучшая управленческая команда по итогам финала получит возможность участия в международном финале Global Management Challenge, который пройдет 16-18 апреля в Дубае (ОАЭ), где сразится за право называться лучшей управленческой командой мира.
«Для нас большая честь проводить подобного рода мероприятие — впервые за 12 лет за пределами Москвы и первый раз в Московской области. Мы большое внимание уделяем развитию предпринимательских инициатив, бизнеса, инновационному бизнесу и продвижению науки в коммерческое направление. Естественно, все эти процессы невозможны без грамотных управленцев. Подавляющее большинство инвесторов приходят только за профессионалами, которые могут и умеют реализовывать самые амбициозные и смелые проекты», — сказал Буцаев на открытии чемпионата.
В составе команд суперфинала принимают участие сборные команды победителей Кубка по менеджменту среди студентов «Управляй», среди них, в том числе, студенты Дзержинского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
Накануне на площадке Агентства стратегических инициатив в Кубке регионов участвовала 31 команда студенческой и профессиональной лиги из 19 регионов.
«Мы большое внимание уделяем подготовке профессиональных кадров на территории нашего региона. Для инвесторов подобного рода программы у нас бесплатны. Если приходит одобренный мной бизнес-проект, то подготовка кадров для него осуществляется на бесплатной основе за счет региона», — добавил Буцаев.
В настоящее время дуальное образование ведется на базе 20 образовательных организаций с участием 23 предприятий по 27 направлениям.
По словам зампреда, проекты победителей национального чемпионата могут быть реализованы в Подмосковье, при этом власти региона окажут им специальные меры поддержки.
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