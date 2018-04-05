Суперфинал российского Global Management Challenge впервые проходит в Подмосковье

Суперфинал национального чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge стартовал в четверг в Подмосковье, в нем принимают участие 16 команд, победитель поедет на международный финал чемпионата в Дубае, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

В четверг заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев дал старт суперфиналу национального чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge. В суперфинале соревнуются 16 команд за титул чемпиона России в профессиональной и студенческой лигах. Лучшая управленческая команда по итогам финала получит возможность участия в международном финале Global Management Challenge, который пройдет 16-18 апреля в Дубае (ОАЭ), где сразится за право называться лучшей управленческой командой мира.

«Для нас большая честь проводить подобного рода мероприятие — впервые за 12 лет за пределами Москвы и первый раз в Московской области. Мы большое внимание уделяем развитию предпринимательских инициатив, бизнеса, инновационному бизнесу и продвижению науки в коммерческое направление. Естественно, все эти процессы невозможны без грамотных управленцев. Подавляющее большинство инвесторов приходят только за профессионалами, которые могут и умеют реализовывать самые амбициозные и смелые проекты», — сказал Буцаев на открытии чемпионата.

Накануне на площадке Агентства стратегических инициатив в Кубке регионов участвовала 31 команда студенческой и профессиональной лиги из 19 регионов.

«Мы большое внимание уделяем подготовке профессиональных кадров на территории нашего региона. Для инвесторов подобного рода программы у нас бесплатны. Если приходит одобренный мной бизнес-проект, то подготовка кадров для него осуществляется на бесплатной основе за счет региона», — добавил Буцаев.

В настоящее время дуальное образование ведется на базе 20 образовательных организаций с участием 23 предприятий по 27 направлениям.

По словам зампреда, проекты победителей национального чемпионата могут быть реализованы в Подмосковье, при этом власти региона окажут им специальные меры поддержки.