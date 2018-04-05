Озабоченные подростковыми суицидами родители просят отложить показ второго сезона «13 причин почему»

Озабоченные подростковыми суицидами родители просят отложить показ второго сезона «13 причин почему» — сериала о буллинге и его последствиях, в финале которого главная героиня убивает себя. Как сообщает

Hollywood Reporter, консервативная организация «Родительский телевизионный совет» требует, чтобы эксперты дали заключение о влиянии резонансного сериала на неокрепшие детские умы.

"13 причин почему" стала одной из заметных премьер на Netflix в 2017 году. 13-серийный сериал снят по роману Джея Эшера , и в первом сезоне сюжет книги раскрыт до конца. Каким будет второй сезон — пока тайна.

Представители «Родительского телевизионного совета» (Parents Television Council) — далеко не первые, кто делится своей озабоченностью. На фоне общественного резонанса Netflix в США сопровождает показ сериала предупреждениями и титрами с телефонами горячих линий помощи. В марте сервис заказал исследование о реакции детей и их родителей на «13 причин почему», запустив ресурс

13ReasonsWhy.Info

с информацией о шоу, телефонами линий поддержки и интервью с членами съемочной группы. На сайте есть предупреждение о том, что в сериале идет речь о депрессии, сексуальном насилии и суициде: «Если у вас сложности, возможно, этот сериал вам не подходит. Или вы можете предпочесть смотреть его вместе со взрослым, которому доверяете».

"Родительский телефонный совет" полагает, что такая реакция указала на проблемы, связанные с сериалом. «Миллионы детей это видели; на 26% выросло число запросов в Google о том, как совершить суицид… Истинного масштаба и пагубных последствий мы не знаем, но мы знаем, что этого было достаточно для того, чтобы Netflix заказала исследование о положительных аспектах влияния шоу на жизни зрителей», — подчеркивает глава РТС Тим Винтер.

РТС теперь требует, что Netflix провела еще одно исследование о возможном влиянии второго сезона сериала. Кроме того, общественники считают необходимым дифференциацию тарифов сервиса, чтобы желающие могли не оплачивать контент для взрослой аудитории.

Шоураннер Брайан Йорки ранее указывал, что команда сериала понимала проблему, которую он считает универсальной для шоу, ориентированных на подростковую аудиторию. Бесполезно транслировать позитивный месседж напрямую, потому что школьники такое смотреть просто не будут. «Мы должны были рассказать истории (людей) так честно, как это только возможно», — заявил он. И затем надеяться на то, что дискуссия побудит людей активней обсуждать поднятые в сериале сложные вопросы.