В 2018 году конкурс «Проектный Олимп» отметит первый юбилей

Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации в пятый раз объявляет о проведении конкурса «Проектный Олимп». В юбилейный год конкурс расширил не только географические, но и временные границы.

Все привыкли, что «Проектный Олимп» стартует в июне, но в этом году мы начинаем намного раньше — в первый день календарной весны, —

сообщил начальник Управления проектного менеджмента в государственном секторе Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации Илья Винокуров. —

В целом в течение года нас ждет более сложный и насыщенный график работы, и завершить конкурс мы планируем традиционной конференцией в ноябре.

Конкурс «Лучший проект года», проводимый с 2013 года российской ассоциацией управления проектами «СОВНЕТ» при поддержке Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, с 2017 года стал номинацией «Проектного Олимпа».

В этом году Оргкомитет принял решение номинацию «Лучший проект года» конкурса «Проектный Олимп» провести раньше, чем другие номинации с церемонией награждения победителей в рамках международной конференции «Управление проектами — 2018: государство, цифровая экономика, инфраструктура», которая пройдет в Ульяновске 3-5 июля 2018 года.

Заявки на участие в ней можно подать с 1 по 20 марта.

График номинации «Лучший проект года» выглядит следующим образом:

1-30 марта — заявочный тур (сбор заявок до 20 марта, сбор отчетов до 30 марта),

2-25 апреля — отборочный тур (рассмотрение отчетов асессорами, обобщение материалов, определение финалистов),

1-31 мая — финальный тур (визиты к финалистам),

1-15 июня — работа жюри.

Подать заявки в другие номинации «Проектного Олимпа 2018» можно будет с 1 июня.

Мы приняли решение оставить некоторые наиболее популярные номинации — например, «Система управления проектной деятельностью организации», и добавить новые, потребность в которых продиктована развитием культуры проектного управления, —

рассказал Илья Винокуров. —

Одной из основных номинаций, например, станет «Гибкие подходы к управлению проектами», а номинация по проектным офисам теперь будет называться «Компетентный проектный офис» и в ней будет оцениваться компетентность команд проектных офисов.

График основного конкурса также будет состоять из заявочного (1 июня — 30 июля), отборочного (1-31 августа) и финального (1-30 сентября) туров, после чего в течение октября предстоит работать жюри. Объявить победителей и завершить «Проектный Олимп 2018» планируется в последней декаде ноября на конференции, которая по традиции пройдет в Аналитическом центре при Правительстве Российской Федерации.

Среди участников «Проектного Олимпа — 2018» ожидается большое число негосударственных организаций, а также иностранных команд. Приглашение к участию направлено в организации Казахстана, Белоруссии, Армении и других стран ближнего зарубежья.

Под эгидой «Проектного Олимпа» пройдет ряд мероприятий, связанных с тематикой проектного управления. Одним из них уже стала студенческая олимпиада «Квазар», участники которой (студенты 3 и 4 курсов вузов России и стран СНГ) смогут проверить свои знания и навыки в области проектного менеджмента. Олимпиада проходит с 12 февраля и завершится 20 апреля деловой игрой, в ходе которой будут определены и объявлены победители. Игра состоится в Москве на площадке Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации.

Контакты:

Ирина Искакова iskakova@ac.gov.ru +7 (495) 909-8862

О Конкурсе — http://pmolimp.ru/2018/news/

Об Аналитическом центре при Правительстве Российской Федерации — http://ac.gov.ru/