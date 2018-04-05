Франция поддержит Марокко при выборе страны—хозяйки чемпионата мира по футболу 2026 года 

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэт заявил, что страна поддержит кандидатуру Марокко на выборах принимающей страны чемпионата мира 2026 года.
Конкуренцию Марокко составят США, Канада и Мексика, которые подали совместную заявку.
«Я не вижу причин не поддержать близкую нам страну. В Африке за всю историю был только один чемпионат мира. Это не так много», — приводит слова Ле Грэта Le Figaro.
Он отметил, что Марокко сможет достояно провести турнир даже при отсутствии таких финансов, как у конкурентов.
Ранее сообщалось, что датский чиновник заявил, что устал от обсуждений бойкота ЧМ-2018 по футболу.