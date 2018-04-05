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Франция поддержит Марокко при выборе страны—хозяйки чемпионата мира по футболу 2026 года
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Франция поддержит Марокко при выборе страны—хозяйки чемпионата мира по футболу 2026 года 

RT на русском 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэт заявил, что страна поддержит кандидатуру Марокко на выборах принимающей страны чемпионата мира 2026 года.
Конкуренцию Марокко составят США, Канада и Мексика, которые подали совместную заявку.
«Я не вижу причин не поддержать близкую нам страну. В Африке за всю историю был только один чемпионат мира. Это не так много», — приводит слова Ле Грэта Le Figaro.
Он отметил, что Марокко сможет достояно провести турнир даже при отсутствии таких финансов, как у конкурентов.
Ранее сообщалось, что датский чиновник заявил, что устал от обсуждений бойкота ЧМ-2018 по футболу.
RT на русском: последние новости
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