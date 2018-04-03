«У нас с ними одна прародина»: донские казаки схлестнутся в Ростове с шотландскими горцами

С 30 апреля по 2 мая в Ростове пройдут ежегодные казачьи игры шермиции. В этом году организаторы решили отойти от традиций и провести их не в окрестностях Старочеркасска, как это было обычно, а в этнокомплексе «Кумжа» в Железнодорожном районе Ростова. Перенос обусловили заботой об удобстве гостей и участников.

— Ко мне после соревнований подходили люди и просили перенести фестиваль в город, потому что в Старочеркасск сложно добираться. Туда из Ростова идет только один автобус, а сама крепость, где мы раньше проводили состязания, находится в трех километрах от этого города. А в «Кумжу» можно легко добраться из разных частей Ростова. Кроме того, территория, на которой располагается комплекс, это наша, казачья земля, здесь раньше располагалась станица Гниловская, поэтому очень символично, что теперь фестиваль будет проходить именно тут, — рассказал 161.ru председатель оргкомитета международного фестиваля казачьих национальных игр «Шермиции» Олег Николаев

Шермиции — это традиционное казачье многоборье. Его участники соревнуются в джигитовке, кулачном бою, рубке шашкой и фехтовании. В донских шермициях участвуют казаки со всей России. Спортсмены из Калмыкии приезжают сюда ради борьбы на поясах, а башкиры упражняются здесь в стрельбе из лука. Со всего мира в Донской край приезжают люди, чтобы посмотреть игры. Это гости из Новой Зеландии, Сербии, Казахстана, Франции, Америки и многих других стран.

Третий год подряд на казачьи игры приезжает команда из шотландского Глазго. По традиции шотландские горцы сразятся с донскими казаками в кулачных боях и борьбе на поясах. Об играх в Донском крае они узнали от донского казака, тренера по самбо Владимира Калзанова, который уже 28 лет живет в Шотландии. Местные национальные игры очень похожи на шермиции, это и сподвигло шотландцев отправиться на Дон.

У шотландских горцев и донских казаков много общего, уверен Олег Николаев:

— В сказаниях и легендах этого народа говорится о том, что у нас одна на два народа прародина — Скифия. Мы очень похожи. Да, донские казаки — степняки, а шотландцы — горцы, но и у них, и у нас культура одна — воинская. А наш андреевский флаг — это практически национальный флаг Шотландии, только цвета расставлены в другом порядке. У нас синий крест на белом фоне, у них — белый крест на синем фоне. Поэтому совсем неудивительно, что мы подружились. Они к нам на шермиции приезжают, а мы к ним в Глазго уже два года подряд ездим. И, кстати, весьма успешно. В первый раз стали там чемпионами, а во второй — призерами в кулачных боях и борьбе на палашах.

В этом году для шермиций составили грандиозную программу. Чего тут только нет! Здесь будут проходить открытый кубок Ростовской области по джигитовке, показательные конные выступления, турниры по кулачным боям, борьбе на поясах, стрельбе из лука, игре в айданы, рубка шашкой, фехтование на шашках и пиках.

А гости фестиваля здесь смогут покататься на лошадях и старинных аттракционах, послушать известного исполнителя казачьих песен Юрия Щербакова , поучаствовать в конкурсе женского казачьего костюма, посетить мастер-классы по лозоплетению, гончарному делу, купить сувениры на главной казачьей ярмарке года и попробовать донскую селедку на фестивале национальной кухни.

Некоторые адепты шермиций решили не изменять своим привычкам и договорились собраться не только в «Кумженке», но и в Старочеркасске. Здесь они устроят казачьи игры только для своих.