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Денис Ковба: «Крылья» смогут пройти «Спартак» в Кубке России
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Денис Ковба: «Крылья» смогут пройти «Спартак» в Кубке России 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: Soccer News
— Есть ощущение, что уже сейчас получиться снять «скальп» со "Спартака", как это сделали с «Локомотивом».
— Какие козыри можно предъявить красно-белым" — Сейчас матч со «Спартаком», и все вспоминают в Самаре победы «Крыльев» над «красно-белыми» в 99-м году, в 2004-м, когда третье место заняли. Не секрет, что кубковые игры — отдельная история. Настрой будет отличный, болельщики придут на «Спартак», в Самаре с погодой более-менее обстоят дела, — приводит слова Ковбы "Евро-Футбол". — Команда столько уже прошла, что останавливаться на полпути не хочется. Мастерство выше у футболистов «Спартака», но за счет желания, за счет командных действий, стандартных положений, грамотных тактических решений можно добиться положительного результата. Та же недавняя победа над «красно-белыми» 4-0 вспоминается, когда забили гол, а потом ловили соперника на контратаках. Может, будет недооценка со стороны «Спартака», легионеры будут не настроены. Тут уже всякое может быть. Немножко везения «Крыльям», и все будет реально.
Матч между «Крыльями Советов» и «Спартаком» начинается в 17:30 по московскому времени.
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